La Sant Silvestre de Berga compta amb més de 700 inscrits

Quan tan sols queden dos dies perquè se celebri la tradicional cursa de, l'organitzador de la prova, el JAB, confirma que s'ha superat la barrera dels 700 inscrits. Així ho afirma el seu president,, que també posa de manifest que tots els preparatius estan llestos. Aquest és el segon any que elporta la batuta de la Sant Silvestre, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, i serà la primera edició que ho faran sense patir resticcions per la pandèmia del coronavirus.López recorda que, en el moment que van decidir fer-se responsables de la prova, "ens vam proposar fer una Sant Silvestre de caràcter més festiu, però també més professional". En aquest sentit, el recorregut està avalat per la. I pel que fa a l'aspecte festiu, el JAB ha decidit recuperar la iniciativa dede la cursa que desenvolupen diferents entitats esportives de la ciutat. "És una idea que va funcionar molt bé l'any passat, perquè tot i que a la sortida i a l'arribada sempre hi havia molta gent, la cursa s'apagava en certes zones del recorregut", exposa López.D'aquesta manera, enguany se situaran al primer quilòmetre l', elserà al segon, el tercer quilòmetre l'animaran des del, i finalment, al quart quilòmetre s'hi ubicarà el. Així mateix, i per tal de continuar promovent la participació dels qui no disputen la cursa, una de les novetats d'enguany és que es premiarà l'animació que duguin a terme els grups a partir de tres membres, ambDe cara als corredors, s'entregarana les tres persones que pugin al podi tant en categoria femenina com masculina. A més, també es premiarà la millor disfressa col·lectiva -més de tres participants- i la individual. La Sant Silvestre donarà el tret de sortida a les. No obstant això, a les 17.00 hores, es disputaran les, que compten amb uns 150 nens i nenes inscrits.