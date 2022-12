Endesa inverteix 1,5 milions d'euros a la subestació elèctrica de Cercs per absorbir més demanda

Endesa finalitza els treballs de renovació tecnològica i digitalització de la(amb 25 kV de potència), ubicada dins l’antiga central tèrmica. L'objectiu és millorar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a, repartits entre les comarques del Berguedà, el Solsonès, l’Alt Urgell, el Bages i Osona. L’actuació permet deixar les infraestructures a punt per poderEls treballs han suposat una inversió d’per part de la companyia i beneficiaran un total de: tots els del Berguedà (menys Viver i Serrateix), la Coma i la Pedra, Guixers, i les Llosses (Solsonès), Gaià (Bages), Josa i Tuixén (Alt Urgell) i Lluçà (Osona).El projecte ha consistit en lade 25 kV de la instal·lació: les cabines de maniobres i els sistemes de protecció i de comunicacions. Per poder realitzar-ho, s’han planificat i executat descàrrecs programats no simultanis de les línies de mitjana tensió per evitar-ne sobrecàrregues. També s’ha actuat en els transformadors que alimenten aquestes línies. Per complir amb tota la tasca han fet falta. Ara, els nous parcs estan connectats als dos transformadors que té la subestació, amb una potència total instal·lada deLes noves cabines -25 en total- disposen a partir d’ara de cel·les blindades amb tecnologia d’última generació que tenen nombrosos avantatges respecte a les anteriors, la qual cosa es tradueix en unde les maniobres que s’hagin de dur a terme a la subestació. Aquests nous equips estan dotats d’elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants que redueix la necessitat de manteniment., de manera que tot el funcionament està monitorat en tot moment, fet que permet l’avís de fallada abans de causar interrupció del subministrament. Això possibilita anticipar-se a alimentar el servei de forma alternativa sense que els clients ho arribin a percebre.