El personal de neteja viària es planta al ple de Berga: «Volem cobrar»

Un grup de treballadors delde Berga s'ha plantat aquest dijous al ple municipal amb missatges de "volem cobrar". L'empresaté el contracte caducat del servei des del 2015, i això fa que cobri la tarifació de les factures amb els preus del 2015. En aquests 7 anys, l'IPC s'ha apujat, és per això que l'empresa reclama els diners a l'Ajuntament per poder actualitzar lesA l'octubre, l'Ajuntament va posar sobre la taula un, que permet pagar factures fora de contracte mentre l'empresa continua donant el servei. Ara, des de Tractaments Ecològics han d'enviar una proposta a l'Ajuntament on justifiquin els diners que se'ls ha de pagar per la pujada de costos i perquè puguin pagar les factures amb els preus actualitzats a l'IPC. Aquest acord s'ha d'aprovar al ple municipal, i els treballadors esperaven que es fes aquest dijous, que és l'últim ordinari abans d'acabar el 2022., regidor d'Economia, ha explicat que el compromís en resoldre el conflicte abans d'any "és ferm". En aquest sentit, ha dit que caldrà fer un ple extraordinari per aprovar l'acord. Ara mateix, segons detalla Miró, la proposta d'acord està en mans de l'empresa, que té 10 dies per estudiar-la i respondre-la. Després, l'Ajuntament haurà de dir si aprova o no la resposta de l'empresa, i s'haurà de portar al ple per fer-ne la votació.L'oposició ha lamentat la situació i ha recordat que la caducitat del contracte s'arrossega des del 2015. El regidor del PSC,, ha denunciat "inacció" per part del govern i s'ha mostrat "preocupat per les famílies que tenen un poder adquisitiu menor a conseqüència de la situació". A la rèplica, Miró ha defensat que l'executiu ha treballat durant "moltes hores" en les últimes setmanes per resoldre-ho.Per la seva banda, els treballadors han tornat a posar sobre la taulasi el conflicte no s'ha resolt entre el 15 i el 20 de desembre, coincidint amb les festes de Nadal.