Berga millora la seguretat contra incendis del Teatre Municipal amb un projecte d'obra de 222.160 euros

ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte administratiu per portar a terme les obres per millorar la seguretat contra incendis del. Es tracta de les obres de sectorització dede la zona de platea del teatre on s’ubiquen les instal·lacions de climatització de l’equipament.El projecte té un pressupost dei un termini d’execució de. Durant aquest període l’equipament cultural romandrà tancat al públic, però la programació s’adaptarà a través de propostes d’arts escèniques i música de petit i mitjà format que es puguin dur a terme a laEl projecte preveu l’enderroc del fals sostre actual del teatre i la formació d’un nou fals sostre autoportant i resistent al foc, convertint l’espai de sota coberta en unde la platea del teatre. Per fer efectiva la sectorització es crearà un nou accés sota coberta des de la terrassa exterior situada sobre el vestíbul del teatre i s’instal·larana tots els difusors de la climatització per aire del teatre. A banda de millorar la seguretat de l’equipament, les actuacions permetran disposar deper accedir a les cobertes de l’edifici, fet que facilitarà futures actuacions de manteniment.L’execució del contracte té un termini previst dei durant aquest període el teatre quedarà tancat al públic. Tot i això, la sala polivalent (Sala Casino) i el vestíbul del teatre, no es veuran afectats per les obres o la seva afectació serà puntual. Així doncs, si l’obra s’adjudica i s’executa seguint el calendari previst, les obres es portarien a terme entre els mesos de febrer i maig, aproximadament, de manera que l’equipament cultural estaria fora de servei durant bona part de la primavera.Durant aquest període,s’adaptarà a aquesta situació mitjançant la programació d’espectacles de petit i mitjà format que es puguin fer a la Sala Casino. A més, en cas que sigui necessari, se cercarien altres espais per oferir espectacles d’arts escèniques i música.L’Ajuntament de Berga preveu finançar gran part dels més de 220.000 € de l’obra a través del, que per aquesta legislatura va assignar poc més d’1 milió d’euros a la ciutat i que en bona part (prop de 600.000 €) es dedicaran a les obres de reurbanització del carrer Harmonia de Berga , ja adjudicades i que s’iniciaran d’aquí a poques setmanes.