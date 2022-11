Salut preveu inaugurar les noves urgències de l'Hospital de Berga l'estiu que ve

El futur espai d'urgències de l'Hospital de Berga. Foto: Joan Obiols

Repartir els costos dels accessos entre tots els ajuntaments

Com seran les noves urgències de l’Hospital de Berga?

Obres en dues fases i més de 3 milions d’inversió

Col·laboració i comprensió

. És la data fixada per la posada en marxa de les. Des de fa unes setmanes, ja es duen a terme les obres d'adequació del nou espai, situat a la quarta planta de l'edifici nou del centre. Així ho ha anunciat el conseller de Salut,, en el marc d'una visita institucional aquest divendres a la tarda al centre hospitalari.Els treballs tindran un cost de, finançats íntegrament per la Generalitat. A més, es preveu una partida deper a nous equipaments i unaper a possibles modificacions posteriors. L'Hospital tindrà una nova sala d'espera, una nova base pelSistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i unes noves urgències.En total, l'equipament tindrà unes dimensions dei s'hi accedirà de manera directa des de la via pública. De moment, els treballs "van en bon curs" i està previst inaugurar el nou espai l'estiu que ve, segons ha indicat Balcells. El conseller ha afegit que són "unes obres molt importants per a l'Hospital i pel conjunt de la comarca, que disposarà d'espais molt necessaris per a l'atenció de la ciutadania".Pel que fa a la tasca que li pertoca aen l'adequació dels accessos, l'alcaldeha remarcat el "compromís ferm" de l'equip de govern de tenir-ho tot a punt l'estiu que ve. Sànchez ha explicat que treballen "colze a colze" amb l'Hospital per estudiar quines seran les necessitats de mobilitat del SEM. A partir d'aquí, caldrà veure si s'ha de modificar o noque condueix fins a les noves urgències. Aquest aspecte farà ballar els números de la inversió i els terminis de les obres.Tal com va avançar en un Consell d'Alcaldes, Sànchez ha reiterat en la idea que, ja que l'Hospital és un equipament que dona un servei a escala comarcal. De moment, cap consistori ha respost a la petició de l'alcalde, però és "optimista" i confia que rebrà la col·laboració de la resta d'administracions.Les obres revolucionen el, amb la incorporació d'un gran nombre d'espais. L'espai comptarà amb un box de triatge, un box de reanimació, tres consultes ràpides, sis ubicacions per atendre pacients i sis ubicacions per a observació. La zona està plantejada com un espai obert i semicircular amb infermeria al centre, des d’on es donarà cobertura i es tindrà visibilitat de tota l’activitat d’urgències.A més, tindrà despatxos per a l’Atenció Continuada d’Urgències Territorials (ACUT) i la, que ha de garantir un accés ràpid i directe al vehicle i al mateix servei d’urgències.també es reformula i estarà dividia en: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris i una altra per a pacients sense patologia respiratòria.Les obres iniciades fa unes setmanes, s’allargaran durant uns, aproximadament, amb la previsió que el nou servei pugui entrar en funcionament l’estiu vinent. L'empresa encarregada dels treballs és la berguedana, amb seu a Navàs.Els treballs es duran a terme en. La primera correspon a la construcció de la base SEM i la sala d'espera. La segona és la del servei d'urgències. El pressupost de la inversió, finançat pel Servei Català de la Salut, és d’uns 2,4 milions d’euros per a les obres i 800.000 euros més per a mobiliari, en total, unsDes de l’Hospital de Berga demanen "la col·laboració i comprensió de la ciutadania", ja que les obres poden suposar en algun moment molèsties per a les persones usuàries i també per als mateixos professionals del centre. Es tracta, però, d’un projecte "que suposarà una gran millora en l’atenció a tota la ciutadania de la comarca", defensen des del centre. L’Hospital de Berga és el centre de referència de les tres àrees bàsiques de la comarca del Berguedà i atén a una població al voltant de