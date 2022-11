Els pressupostos espanyols reserven 200.000 euros per al nou edifici de la piscina de Gironella

Un edifici nou de 447 metres quadrats

Els pressupostos espanyols de l'any vinent preveuen unaper a la construcció del nou edifici de serveis i d'entrenament per a triatletes que Gironella construirà a la piscina municipal el 2023. L'alcalde de Gironella,, ha explicat a NacióBerguedà que la injecció facilitarà que el projecte vegi la llum i que l'Ajuntament no hagi d'assumir-ne tot el cost, encara ara sense quantificar perquè el projecte es troba enLa partida econòmica per a Gironella forma part del conjunt deque elha incorporat a la tramitació dels pressupostos espanyols a canvi del seu "sí". Per ara, l'executiu denegocia els comptes amb les formacions del Congrés, tot i que ja compta amb el suport necessari per aprovar-los ().Per la seva banda,manté les negociacions amb el govern espanyol per acabar de donar el vistiplau als comptes, després que ahir acordessin el traspàs de 900 milions a la Generalitat per executar infraestructures pendents . Cal recordar que els últims compromisos d'inversions per a Catalunya pactats i inclosos en els pressupostos espanyols van tornar a quedar en paper mullat el 2021, mantenint així un 'Estat només va executar un terç de les inversions previstes a Catalunya L , sent la comunitat on menys es va invertir.Les esmenes introduïdes pels postconvergents es tradueixen en una injecció extra de, en sectors com la investigació, l'esport i la infraestructura, l'impuls de fins a 18 equipaments socials i culturals, el suport a diferents projectes de l’àmbit social i cultural o diferents mesures de caràcter econòmic, segons ha detallat el portaveu del PDeCAT al Congrés,La partida de 200.000 euros servirà per aixecar el nou edifici de serveis de 447 metres quadrats que l'Ajuntament de Gironella ha projectat a la piscina municipal de cara a l'estiu del 2023 . Es tracta d'una instal·lació que substituirà l'edifici actual i que comptarà amb: un espai tècnic i un bar-restaurant; uns vestuaris masculins i femenins; i un espai de transició per a triatletes, amb banys i vestuaris individuals, i una zona per guardar les bicicletes amb seguretat. Aquestes noves instal·lacions també seran d'ús per als usuaris de la nova pista d'atletisme , projectada a l'avinguda dels Països Catalans, en uns terrenys al costat de la piscina.