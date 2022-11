Berga reforça la decoració nadalenca als eixos comercials amb noves llums i dos arbres de Nadal naturals

Arbres de Nadal naturals

Quan es farà l'encesa?

Apagar les llums a partir de les 11 de la nit

No és estrany en aquests últims dies veure pels carrers deoperaris municipals col·locant la. L'Ajuntament ha fet una aposta per "reforçar l'enllumenat als eixos comercials de la ciutat" durant les festes nadalenques, amb novetats i sorpreses pel que fa als espais i a la decoració. La regidora de Promoció Econòmica,, ha avançat a NacióBerguedà que el govern ha fet una compra per un valor dede llums noves i que la ciutat tindrà dos arbres de Nadal naturals.La millora de la il·luminació nadalenca era una carpeta pendent de l'equip de govern. Les valoracions que s'havien fet fins ara entre els comerciants constataven que les llums per Nadal "eren insuficients". En la majoria dels casos,s'encarregaven de llogar i comprar les llums, in'assumia el muntatge i la despesa energètica. Des de l'equip de govern han volgut acompanyar el retorn a la normalitat, després de dos Nadals condicionats per la pandèmia, amb la millora de la il·luminació.Una de les principals novetats és a la zona del barri vell.s'hi han instal·lat, amb la idea que la il·luminació sigui "més abundosa i faci més sensació de Nadal", ha dit Rifà. A lai a lahi aniran lesEnguany s'han reparat alguns dels exemplars que feia uns anys que no s'utilitzaven perquè es trobaven en mal estat. A més, aper la banda de la plaça de les Fonts, s'hi col·locarà un rètol lluminós amb la frase "Bon Nadal".Una altra de les novetats és a les entrades de Berga. A lahi haurà elements lluminosos en forma d'estrella, mentre que a l'entrada sud de la, s'hi instal·laran tires de llum led. Al, els veïns han llogat llums per a una cinquantena d'arbres. Ali la zona del, tornaran a haver-hi les llums dels veïns i comerciants de cada any.Un dels principals atractius de les festes a la ciutat seran els dos arbres de Nadal naturals, decorats amb llums, que l'Ajuntament instal·larà a la, que recupera aquest element històric, i a la, a la zona on es col·loca la falla boletaire. Els arbres han estat cedits per laLa regidora Rifà ha explicat que encara no ha pogut confirmar el dia exacte de l'encesa de les llums de Nadal, però ha assegurat que serà durant: "Si o si tindrem les llums abans de la Fira del Joc, prevista pel 6 de desembre", ha assegurat.Enguany, la campanya de Nadal no estarà marcada per les restriccions de la Covid, però sí que s'haurà de donar compliment a les. Entre les que afecten el comerç, hi ha l'obligació d'apagar les llums dels aparadors a partir de les 22 hores.La regidora Rifà ha explicat que la Generalitat no els ha obligat a tancar la il·luminació nadalenca dels carrers a una hora concreta, però sí que els ha recomanat fer una "apagada preventiva", que serà vora les. Rifà ha recordat que algunes llums no es podran apagar perquè estaran directament connectades amb l'enllumenat públic, de manera que no es podran tancar i obrir quan es vulgui. La regidora també ha subratllat que el cost energètic de les llums "és baix".