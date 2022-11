Els Castellers de Berga signen la millor actuació de la temporada en la Diada Xavi Batriu

han tancat la temporada castellera aquest cap de setmana amb la millor actuació de la temporada. Lade Berga ha acollit aquest dissabte, 12 de novembre, la, en homenatge al membre de la colla que va morir el passat 2020. Els de Berga van oferir una actuació en solitari on van descarregar el 4 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i van carregar el 2 de 7.La diada va començar a mitja tarda amb una cercavila des del, que al seu pas pel Museu Comarcal, la colla va aixecar un pilar caminant de 4, que es va dirigir fins a sota de l'Ajuntament on l’enxaneta i la terça van ser estirades cap al balcó consistorial. La diada va oferir els millors castellers de la colla. En primera ronda, van descarregar el quartde la temporada i, en segona ronda, el. En la tercera ronda, van carregar el, però no van aconseguir descarregar-lo. Dues persones van ser ateses degut a la caiguda, però no hi va haver conseqüències greus. Els de Berga van tancar la diada ambLa temporada del 10è aniversari es tancarà el dissabte 26 de novembre amb un sopar al pavelló vell i la posterior celebració dels concerts de les entitats suspesos durant la Patum. Tocarà