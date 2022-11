Els comerciants de Berga exploten contra la gestió del porta a porta: «És nefasta»

Bergacomercial, l'entitat de comerciants i botiguers de Berga, explota contra la gestió del porta a porta. Una vintena de membres de l'associació han comparegut aquest divendres en roda de premsa per denunciar "la nefasta" gestió del servei de recollida de residus per part del Consell Comarcal. Lamenten que l'eix comercial del carrer Major i el barri vell s'hagin convertit en un "abocador" i que des de les administracions "no hi hagi voluntat política" per a revertir la situació. Alerten de possibles mobilitzacions i accions de protesta perquè s'apliquin canvis i millores.



"Des del primer dia hi ha hagut problemes que han afectat la imatge dels comerços i dels eixos comercials", ha denunciat el president de Bergacomercial, Xavier Orcajo, i ha recordat que l'entitat sempre s'han mostrat disposada a treballar colze a colze amb l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal per solucionar les mancances del servei. Després de quatre anys des de la seva implementació, consideren que no s'ha avançat i es mostren "indignats i enfadats". Els comerciants lamenten que la imatge de la ciutat és la principal perjudicada: "és bruta, desordenada i s'ha convertit en un abocador", asseguren.

Alerten de manifestacions i accions

Per a solucionar-ho, el passat juliol es va pactar amb l'Ajuntament i el Consell Comarcal posar en marxa un pla de xoc per facilitar l'ús del porta a porta i millorar la imatge de la ciutat , però creuen que "no hi ha hagut canvis". De fet, tampoc s'ha celebrat cap de les reunions de seguiment previstes cada dues setmanes, tal com s'havia pactat. "Entenem que hi ha una manca de voluntat política", asseguren.Per la seva banda, elha declarat a l'ACN, que s'està duent a terme el pla de xoc i que ha. Culpa dels abandonaments de deixalles al carrer "una petita part de la ciutadania que enfosqueixen el bon comportament de la majoria". Segons l'ens comarcal, el pla també preveu quefaci "un control i vigilància policial" per tal de sancionar els ciutadans que no compleixen amb l'obligació de reciclar les deixalles i deixin abandonades les bosses al carrer.Des de Bergacomercial han volgut traslladar a les administracionsque consideren que cal aplicar urgentment. La primera és l: "No podem desplegar un nou model de porta a porta sense arreglar la problemàtica que arrosseguem. Seria un desastre absolut perquè accentuaria i perpetraria els problemes durant 8 anys més", ha ressaltat Orcajo.Abans, creu que s'ha d'optimitzar el servei i millorar-lo. Per això, la segona exigència és. Per exemple: sancionar les persones que no fan bé el sistema porta a porta i abandonen les deixalles enmig del carrer, disposar de més educadors i informadors per explicar a la gent com funciona el sistema, implementar el pagament per generació i reduir el dèficit del servei, que és d'1 milió d'euros.Aquest últim punt preocupa en especial l'entitat de comerciants, que assegura que no ha rebut els diners que el Consell Comarcal havia previst destinar aper aquest curs. "Els han fet servir per cobrir el cost deficitari del servei del porta a porta", assegura Orcajo. En aquest sentit, diu que l'ens comarcal "ha suspès en els dos grans projectes de la seva legislatura: la reactivació econòmica i el porta a porta".Per últim, els comerciants exigeixen una, i que, si cal, canviïn els interlocutors per començar a desplegar les solucions. El president de Bergacomercial recorda que la ciutat treballa per convertir-se en la primera de Catalunya en tenir una àrea de promoció econòmica urbana (APEU) , que vol ser la solució per la situació de degradació que viu l'eix comercial de Berga. Això, segons Orcajo, no va en la línia de com es gestiona el porta a porta en aquest punt de la ciutat i demana a l'Ajuntament "posar-se les piles" per renovar el servei de neteja i l'ordenança de civisme.Des de Bergacomercial avisen que el marge de maniobra s'ha acabat i recorden que el juliol ja van dir que no s'asseurien a cap altra trobada amb les administracions si no hi havia canvis. Alerten que: "A partir d'ara acompanyarem, proposarem i, si cal, liderarem totes aquelles manifestacions i accions que puguin venir", han dit.D'altra banda, recorden que s'apropa la, un moment idoni per les vendes, i més encara en el context de crisi que travessem en relació amb la pujada dels preus: "És vital per la supervivència dels botiguers", asseguren. Orcajo ha dit que "no toleraran una campanya de Nadal amb els carrers com els tenim ara mateix" i no descarta "accions reivindicatives" en els pròxims dies.