Berga celebra la Fira de la Xocolata i la Ratafia amb un format consolidat i ple d'activitats

Festa de la ratafia artesana

El dissabte, 19 de novembre, se celebrarà la, l’esdeveniment més dolç de la tardor dedicat a aquests dos productes d’elaboració artesanal. Enguany, la mostra potenciarà la venda i divulgació d’aquests dos productes derivats del cacau i la maceració de nous verdes, respectivament, a través d’unentre les quals s’inclouen tastos, tallers, demostracions, xerrades, espectacles o concerts, entre d’altres.es concentrarà al carrer del Roser i la plaça dels Països Catalans, tot i que també hi haurà activitats puntuals al, ali alFa sis anys quevan apostar per organitzar conjuntament aquest esdeveniment que inclouLa regidora de Promoció Econòmica,, ha destacat la idoneïtat d’unir esforços i de combinar "dos productes que són eminentment dolços, però que poden tenir molts matisos i sabors diferents"., membre del Casal Panxo, també ha fet referència a la suma d’esforços assegurant que "ens va semblar una bona idea unir aquests dos productes que podien estar ben avinguts a les sobretaules. Al Principat existia una tradició xocolatera molt important i la ratafia també comptava amb una tradició de producció artesanal que es feia a les cases".Cremes i licors de ratafia, rajoles de xocolata, bombons, cacau en pols, neules, torrons, galetes, piruletes, pastissos, llibres... són alguns dels productes que es podran trobar en les, de les 10 a les 20 h. A més, es portaran a terme una sèrie de tallers d’estètica i benestar personal fent ús dels dos productes protagonistes de la fira, la xocolata i la ratafia. Altres propostes que formaran part de la programació de la jornada seran els tastos de xocolata i ratafia, els tallers de piruletes de xocolata, la xocolatada popular sense lactosa apta per a persones amb intoleràncies, un espectacle infantil i diferents actuacions musicals.La Fira de la Xocolata i la Ratafia també promou la divulgació d’aquests dos productes a través de diverses propostes. Una de les novetats d’enguany serà una, a càrrec del xocolater, de Xocolates Aynousé d’Agramunt. Rodríguez ha explicat que farà "una demostració continuada de com es fabricava la xocolata inicialment entre el segle XVI i el segle XIX. Hi ha pocs xocolaters que treballem aquesta tècnica i quan la gent ho veu en directe s’ho passa genial, és tota una experiència". El públic assistent podrà veure tot el procés que consisteix a moldre les llavors del cacau, torrades amb foc de llenya i espellofades a mà, en una pedra escalfada i denominada "metate".Una altra de les propostes serà unatitulada "Ratafia: les seves plantes i receptes recollides en la prospecció etnobotànica del Berguedà", a càrrec de, estudiant predoctoral a la Universitat de Barcelona i del grup de recerca en etnobotànica dels Països Catalans. La regidora Roser Rifà s’ha referit a la xerrada destacant que es tracta "d’una activitat que encaixa molt bé en el marc de la fira per treballar el coneixement de les plantes i els usos en les receptes". És una activitat oberta al públic i es convida tothom a compartir les seves experiències, usos tradicionals i memòria oral envers aquesta temàtica.La fira es completarà amb la celebració de laimpulsada pel, un punt de trobada entre elaboradors de ratafia artesana per compartir els coneixements sobre aquest licor a través del concurs de ratafies artesanes. Pel que fa al, constarà de dues fases: la fase eliminatòria que es farà al matí, a la, i la fase final que es farà a la tarda al. Un jurat professional avaluarà les ratafies participants i emetrà el seu veredicte puntuant diferents aspectes, com per exemple: el gust, el color o les aromes, entre d’altres.Enguany, s’ha ampliatde les ratafies participants, que es podran entregar fins alals emplaçaments següents: Casal Panxo i Cal Vima (Berga), Perruqueria Abel Imma (Bagà), Casal La Fura (Solsona), Cal Pensiró (Perafita), Fleca Cal Parra (Olost) i La Sobirana Cooperativa (Santa Coloma de Farners). L’entrega de ratafies en els punts de recollida situats a Berga es podrà fer fins al 16 de novembre. La inscripció per participar al concurs es pot fer fins al 13 de novembre al portal web www.festaratafiaberga.cat i el preu és de 5 € per cada ratafia presentada.La Festa de la Ratafia es completarà unque constarà d’un menú format per crema de castanyes i ceps, guisat de vedella amb ratafia (barreja d’aromàtics ratafiaires) i pastís de xocolata negra i ratafia. L’àpat es farà al Cinema Catalunya i la compra de tiquets es pot fer al web www.festaratafiaberga.cat . La festa acabarà amb un concert del grup, al Casal Panxo.