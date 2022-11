Torna el concurs de Garrofes de la mà de la Farsa, després de sis anys d'aturada

L’Agrupació Teatral la Farsa reprèn la convocatòria del, després de sis anys d'aturada (l'última edició va ser el Nadal del 2015). El recital es farà durant les representacions delsd’enguany, al Teatre Municipal de Berga.La represa del concurs presenta un conjunt de novetats que el fa més atractiu. La participació és oberta a tothom, amb la particularitat que no s’exigeix que els treballs presentats tinguin un. Per tant, els concursants poden presentar el nombre de quartetes que creguin convenients, fins a un màxim de 44.La Farsa justifica la decisió perquè el mateixen el text original de "El Bressol de Jesús", parlava de "44 garrofes", però no va escriure 44 quartetes, sinó un nombre inferior. També perquè celebren la 44a edició del concurs i entenen que "és una bona efemèride per introduir aquesta modificació".A banda, també es(el nom dels seus integrants s’anunciarà durant el mes de desembre), amb la peculiaritat que els treballs hauran de ser presentats directament via correu electrònic, a l’adreça de La Farsa (lafarsaberga@gmail.com), indicant el lema, el nom, cognoms i adreça de l’autor o autors.Es recupera la figura de, consistent en l’entrega d’un reconeixement a una personalitat destacada, amb la novetat que enguany serà una persona que en l'àmbit comarcal hagi destacat per haver sigut notícia o haver dut a terme accions que, col·loquialment, són. El premiat s’anunciarà durant el mes de desembre.Des de la Farsa han decidit no convocar, de moment, el, però treballen amb la voluntat de recuperar-lo l’any vinent.es farà el diumenge 18 de desembre a l’acte del concurs de Garrofes al Teatre Municipal. Durant l'acte, es recitaran els treballs que el jurat hagi seleccionat per ser premiats. Tots els assistents en podran votar un, segons el seu particular criteri. El més votat obtindrà el, independent del veredicte, que a continuació donarà a conèixer el jurat.Per a consultar lesdel 44è concurs de Garrofes, clica aquest enllaç