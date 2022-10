El Berguedà pagarà un 10,2% més en el rebut de les escombraries el 2023

L'estudi de costos recomana apujar la factura més d'un 30%

Obertura d'un concurs per a la licitació d'un nou servei de recollida

Evolució de la taxa de residus

El rebut de les escombraries domèstiques serà un. El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat la proposta aquest dimarts a la tarda davant una trobada informativa amb els alcaldes de la comarca celebrada a Sagàs. L'augment es portarà a votació aquest dimecres en el ple extraordinari que celebra l'ens comarcal per a la modificació de les, amb la previsió que quedi aprovat., president del Consell Comarcal, ha explicat que l'augment respon a l’objectiu d'ajustar la recaptació al cost real de la prestació d’aquest servei, que actualment és deficitari i s'enfila fins als. La proposta d'apujar el preu un 10,2% d'acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) de l'agost s'ha fet "per tal de pal·liar el màxim possible la pressió fiscal a la ciutadania tenint en compte l’actual context econòmic caracteritzat per una marcada tendència inflacionista".L'estudi de costos que ha fet el mateix Consell recomana aplicar un increment de més del 30% per cobrir el cost del servei, però l'ens comarcal ha considerat que no era indicat per a la ciutadania degut a la greu situació econòmica que tenen moltes famílies. Així, el Consell deixarà d'ingressar més d'un 20% del recomanat.Per resoldre-ho, Lara ha explicat que en un o dos mesos s'obrirà un concurs públic per a la licitació del nou servei de recollida d'escombraries. L'actual es prorroga des del 2020 perquè està caducat. Això ha de servir per, que no es correspon a la realitat perquè data de l'inici del porta a porta (2018) i conté diversos errors que incrementen el cost. El nou contracte els desajustaments se solucionarien, segons ha explicat Lara.Els costos del servei que presta el Consell Comarcal del Berguedà inclouen el servei de recollida, el servei de deixalleria i voluminosos, el pagament del cànon d’entrada a l’abocador, així com la gestió i el tractament de residus. Els ingressos per a fer-hi front provenen majoritàriament de la taxa de residus, entrades a l'abocador, el retorn del cànon i selectiva. Lara també ha explicat que enguanypresentades per l'ens comarcal en l'àmbit de la recollida de residus.El president ha explicat que el servei arrossega un. De fet, en els darrers sis anys, el rebut només s'ha modificat en tres ocasions. Durant aquest període els costos només han fet que pujar i els ingressos no han seguit la mateixa tendència. Lara ha detallat que un dels costos que més augmentarà és el del cànon per abocar aque enguany és de 59,10 euros per tona, però que el 2023 serà de 65,30 i el 2024 arribarà als 71,60 euros.Amb aquest augment, el preu del rebut domèsticque es cobraran el 2023, el que suposa que cada família pagarà 0,38 cèntims al dia per rebre el servei. Pel que fa al rebut dels nuclis disseminats, passarà dels, concretament els anys 2018, 2019 i 2020. En aquestes anualitats el preu dels rebuts de les famílies va ser de 113,90 euros anuals. No va ser fins al 2021 que es va aplicar un increment per ajustar la balança de la prestació del servei, passant als 121 euros anuals.Durant aquests’ha situat en els 125,84 euros, ja que es va aplicar l’augment de l’IPC i peles proposa 139 euros, un augment alineat amb l’increment del cost de la vida. El president del Consell Comarcal del Berguedà ha insistit que malgrat tot "hem apostat per no incrementar més la pressió fiscal a les famílies perquè som conscients de les dificultats que suposa l’actual moment econòmic".