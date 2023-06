Millores al camp municipal de futbol de la Bisbal

L’Ajuntament també instal·larà 16 nous projectors de llum al camp de futbol municipal

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal va aprovar fa uns dies l’adjudicació de les obres per. Les obres les executarà l’empresa Excavacions Solé Xic per un import de 42.673,63€ (IVA inclòs). Les actuacions que s’hi duran a terme són les següents:• Demolició i execució d’una rasa al lateral i fons del camp de futbol, per renovar parcialment instal·lacions i equips existents en la instal·lació hidràulica.• Compactació del terreny a cota i formigonat del lateral del costat que dona a l’avinguda Baix Penedès i del fons del camp, que dona al camí del cementiri.• Renovació de la instal·lació de canonades de polietilè que alimenten d’aigua els dipòsits de reg i altres instal·lacions del camp de futbol, així com adequar el dipòsit de reg i el sistema de cloració que està a l’interior de la caseta de bombes.Val a dir que una part de l’import de les obres anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària de la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol -executada el 2011- després que l’Ajuntament i aquesta empresa arribessin un acord perquè aquesta assumeixi part de les despeses per arreglar deficiències al camp de futbol.amb l’objectiu d’executar aquestes obres ocasionant les mínimes molèsties possibles a l’entitat i la seva activitat.El passat 28 d’abril també es va aprovar, mitjançant Decret d’alcaldia, el Pla de seguretat i salut del subministrament i instal·lació de nous projectors de llum al camp de futbol municipal per renovar els focus existents, que en l’actualitat són quatre torres d’il·luminació amb projectors de llum artificial -focus- que no funcionen amb tecnologia LED ni amb regulació de flux lumínic, la qual cosa fa que, a més de consumir 2.000 Wh cada focus, quan s’apaguen s’ha d’esperar que es refredin per poder-los engegar novament.