Arriba la Festa de la Bicicleta del Vendrell, una de les pioneres de Catalunya

Ja està tot a punt perquè El Vendrell visqui aquest proper cap de setmana la 79a edició de la Festa de la Bicicleta, que any rere any continua potenciant el seu vessant sostenible, familiar, inclusiu i solidari. Enguany, en concret, la part solidària de la festa estarà destinada a recollir fons per a l’Associació Infància Robada El Vendrell, que ofereix ajuda, escolta i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat.

La Regidoria de Festes de l’Ajuntament del Vendrell és qui organitza directament la festa, però com sempre ho fa comptant amb el suport de les AFA, escoles, escoles bressol, així com entitats del municipi com els Pastorets del Vendrell.

A hores d’ara, des de l’organització es valora positivament la participació prevista per aquest diumenge, que s’espera que superi el miler de participants.

ACTE PREVI amb el Club OPEN NATURA

Des de fa anys, la Festa de la Bicicleta compta amb el suport del Club Open Natura, com és el cas de la Pedalada Nocturna:

PEDALADA NOCTURNA

La pedalada nocturna es durà a terme el divendres 2 de juny.

Recorregut: el Vendrell (Monument als castellers) - Coma-ruga (plaça dels Germans Trillas) - el Vendrell (Monument als castellers)

Preu de la inscripció: 3 € (inclou assegurança, botifarrada i un obsequi).

Hi haurà diferents sortejos.

1 € de cada inscripció anirà destinat a la campanya “Pedalem junts per una mateixa causa” (Associació Infància Robada El Vendrell)

Inscripcions: Fins al 31 de maig a la Regidoria de Festes (la Rambla, 24 del Vendrell) i a la botiga Big Bikers (c/ Pau Casals, 50-54)

FESTA DE LA BICICLETA DIUMENGE 4 DE JUNY DE 2023

-A les 10 h, a l’av. del Camp d’Esports, CONCENTRACIÓ i LLIURAMENT DE DORSALS

-A les 11 h, des de l’av. del Camp d’Esports, SORTIDA DE LES CARROSSES I CICLISTES, ESCOLES BRESSOL I GRUPS DE MOBILITAT REDUÏDA

-A les 11 h, des de l’av. del Camp d’Esports, ACTUACIÓ DE LA ZEBRASS MARCHING BAND En arribar a la plaça Nova, BENEDICCIÓ DE BICICLETES I CARROSSES-A continuació, a la Rambla, ARRIBADA DELS PARTICIPANTS-A les 12.30 h, a la Rambla, ACTUACIÓ DE LA ZEBRASS MARCHING BAND-A les 13 h, a la Rambla, ENTREGA DE PREMIS, SORTEJOS PER ALS PARTICIPANTSI SORTEJOS PER A LES BUTLLETES SOLIDÀRIES i LLIURAMENT DE DINERS A L’ASSOCIACIÓ INFÀNCIA ROBADA. L’acte estarà conduït per Ferran Aixalà (actor, guionista, pallasso, cantant i animador a TV).

Recorregut:

Av. Camp d’Esports, av. Baix Penedès, ctra. Sant Vicenç, c/ Cristina Baixa, plaça de França, c/ Roquetes, av. Catalunya, c/ Sant Jordi, pont Nou, c/ Indústria, c/ Puig i Llagostera, c/ Santa Anna, plaça Nova, c/ dels Cafès, c/ Prat de la Riba i la Rambla.

Premis:

Aquest any s’han actualitzat les Bases de la Festa de la Bicicleta per crear, a part dels premis tradicionals, unes subvencions per a aquells grups o entitats que presentin carrossa. Així enguany, qui es presenti com a carrossa, rebrà 150 € de subvenció.