Exposició fotogràfica «Essencials (...) 2023» a la Sala Portal del Pardo

El proper divendres 14 d’abril, a les set de a la Sala Portal del Pardo, tindrà lloc la inauguració de l’exposició “Essencials (...) 2023”.Amb aquesta exposició, la Sala Portal del Pardo segueix mantenint el seu compromís amb la creació artística i es reivindica amb el projecte Essencial (...), una acció artística de producció pròpia de la sala, que manifesta la capacitat de la cultura i de l'art per crear nous imaginaris, un motor de canvi per repensar el món. El projecte va néixer amb una acció artística efímera i l’anterior edició acollia la vessant més jove amb l’exposició del certamen literari de microrelats celebrat per Sant Jordi.Enguany, laTots cinc contribueixen a ampliar el nostre imaginari visual de la ciutat.L’exposició es podrà visitar durant dos períodes:Toni González i Joan GüixensLaia Saperas, Jordi Palau i Flor Benito