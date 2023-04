Article d’Àlex Barrera: «El Vendrell, la capital dels despropòsits»

El Vendrell, una ciutat històrica de gairebé 40.000 habitants censats, capital de comarca, amb un patrimoni cultural i natural impressionant, i un pressupost anual de més de 60 milions d’euros, mereix una representació política i una gestió municipal de primer nivell.

El Vendrell ha de lluitar per ser una localitat líder en empleabilitat, empreneduria i atracció turística, per ser capdavantera en convivència i seguretat i per ser un referent en la gestió eficient de serveis, com la neteja i el manteniment de l'espai públic. Malauradament, el Vendrell, a data d’avui, és un exemple de tot el que no s'ha de fer: tenim un taxa d'atur elevada (molt per sobre de la mitja autonòmica), posem pals a les rodes a qui vol emprendre, som notícia per desordre públic i baralles i, com a colofó, la deixadesa i abandonament de certesurbanitzacions i certs barris és notable i preocupant alhora. En definitiva, si fem un diagnòstic acurat de la situació a la localitat, podem afirmar que som la capital dels despropòsits.

Afortunadament, encara estem a temps de capgirar la situació a la qual ens han portat Convergents i Socialistes durant tots aquests anys, però per aconseguir-ho serà vital un canvi efectiu. Els vendrellencs no volem que ens venguin més fum; els vendrellencs ens hem cansat de fals optimisme.

En aquest sentit, i veient el desgavell actual entre Govern i Oposició a l’Ajuntament, es posa de manifest que l’única alternativa sòlida i de futur és el Partit Popular. Treballarem intensament per donar servei a tots els ciutadans del municipi, donant prioritat a tot allò que realment preocupa als veïns i sent coherents i realistes amb els nostres principis: convivència, seguretat, dinamització econòmica i gestió municipal eficient i àgil. Només d’aquesta manera podrem deixar de ser la capital dels despropòsits per convertir-nos en una capital de comarca model dintre de Catalunya.

Nosaltres ho tenim clar: volem sentir-nos orgullosos depertànyer al Vendrell. Fem, entre tots, un Vendrell Capital!