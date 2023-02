Impulsem el Penedès i Junts ratifiquen l'acord de coalició

Impulsem el Penedès i Junts han rubricat aquest dissabte l'acord de coalició que els permetrà concórrer plegats a aquesta vegueria durant les eleccions municipals d'enguany. "És absurd anar a dues llistes, no anem a fer-nos la competència", ha afirmat el secretari general de Junts, Jordi Turull, després de signar l'acord. "Som moltes més les coses que ens uneixen", ha afegit, tot dient que cal sumar plegats. Una idea que també ha compartit el secretari general d'Impulsem el Penedès, Sergi Vallès. "L'acord amb Junts és el més natural possible, ens dona una visibilitat i poder ser un altaveu a Catalunya", ha dit en un acte que s'ha celebrat a Piera. Prèviament s'ha celebrat el Congrés Territorial d'Impulsem on s'ha ratificat l'acord.

Les dues formacions sumen al voltant d'una vuitantena de candidatures a la vegueria. Afronten aquestes municipals amb l'objectiu d'erigir-se primera força i poder ser altaveu per fer sentir les necessitats de la vegueria del Penedès. Segons ha detallat el secretari general de Junts, Jordi Turull, cada candidatura escollirà el seu nom i logo alhora que també s'ha creat un comitè d'enllaç que es reuneix periòdicament i que està format per 5 persones de cada formació amb dret a veu i vot per fer un seguiment de les candidatures als municipis.

En relació al document signat aquest dissabte, també s'han establert unes normes de funcionament com són les quotes de representació en els organismes supramunicipals o que alcaldes o caps de llista guanyadors afiliats a alguna de les dues formacions tindran preferència a l'hora d'encapçalar una nova candidatura, entre d'altres supòsits.

"Cada poble és un món", ha dit el secretari general de Junts, tot afegint que molts votants agrairan "no haver de triar" entre uns o altres perquè a partir d'ara "aniran amb la mateixa samarreta". En aquest sentit, ha especificat que allà on hi hagi un alcalde d'Impulsem, Junts no s'hi presentarà i que s'explorarà la manera d'"aprofitar" el talent. Turull no ha volgut parlar de casos concrets on hi poden haver disputes de caps de llista, però ha subratllat que és l'executiva nacinal de Junts qui presenta els papers de les candidatures del seu partit davant de la Junta Electoral.

Per la seva banda, Vallès s'ha felicitat per haver arribat a un acord després de més d'un any treballant plegats per aconseguir-ho. També ha fet èmfasi en la idea que, anant junts, podran fer arribar les demandes de la vegueria en institucions on ara mateix no hi són, com ara al Parlament.

L'acord s'ha escenificat en un acte al Teatre Foment de Piera amb la presència de repres