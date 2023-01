Acte de protesta per exigir la C‑32 gratuïta d’anada i tornada en un dia

Els principals agents polítics, econòmics i veïnals del Garraf i el Baix Penedès faran una marxa lenta aquest diumenge per exigir la gratuïtat de la C-32 per als viatges d’anada i tornada que es facin en 24 hores. La protesta sortirà a les 17 h de l’aparcament que hi ha a la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú i recorrerà la C-32 fins a Sitges. “No podem esperar més. En aquest territori també mereixem una mobilitat digna, segura i ràpida”, ha recalcat aquest dimarts el portaveu de la plataforma Penedès Marítim, Jaume Casañas. Els convocants avisen que els descomptes anunciats per la Generalitat per als peatges de Vallcarca-Sitges i Cubelles són insuficients perquè, diuen, no responen a les necessitats dels veïns i treballadors de la zona.

Just al mateix moment que els manifestants anunciaven la protesta, la Generalitat feia públic que el 2 de març entraran en vigor dels nous descomptes a la C-32. Segons l’acord que va anunciar a finals d’any el conseller Juli Fernández al costat dels alcaldes del Penedès Marítim, el tram de Cubelles al Vendrell serà gratuït si s’hi accedeix o se’n surt pels peatges laterals. Pel que fa a les barreres centrals, el peatge de Cubelles no incorpora cap descompte mentre el de Vallcarca passa del 40% al 50% per als desplaçaments d’anada i tornada fets en menys de 24 hores -previ registre web-.

“Que anunciïn els descomptes just avui ho interpretem com una intenció d’esmorteir la manifestació que ja teníem previst anunciar”, ha etzibat Casañas, que ha assegurat que fer pública la data dels nous descomptes sense notificar-ho als ajuntaments ni consells comarcals “no és la forma de mostrar respecte pel territori”. Una crítica que ha subscrit la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo, que ha avisat que l’increment del 10% del descompte de Vallcarca és “irreal” perquè l’actualització per l’IPC ja suposa un augment de vora el 8%.

Els convocants de la manifestació de diumenge han recalcat que els veïns, treballadors i estudiants del Garraf i el Baix Penedès “necessiten” poder desplaçar-se a Barcelona els set dies de la setmana gratuïtament si van i tornen en menys de 24 hores. Casañas ha recordat que aquest viatge d’anada i retorn a l’àrea metropolitana actualment suposa una despesa de quasi 16 euros des de Vilanova o Sitges, de més de 20 euros des de Cubelles o Cunit, i de 25 euros des de Calafell o el Vendrell. “Portem 31 anys pagant. No podem esperar més”, ha asseverat.

Entre els arguments per defensar la gratuïtat, han posat sobre la taula les dificultats que té el Consorci Sanitari per trobar metges que vulguin treballar als seus centres, o el fre que els peatges suposen per a nous inversors. Al seu torn, la directora del Campus UPC de Vilanova ha recordat que un 70% dels 1.500 estudiants de les seves facultats ve de fora de la comarca, mentre els sindicats han lamentat el perjudici econòmic que suposa pels treballadors haver de pagar diàriament les tarifes de la C-32.

Des del pacte del Penedès Marítim també han apuntat que la gratuïtat que proposen beneficiaria el turisme, ja que tampoc pagarien els veïns de l’àrea metropolitana que van a passar un dia al Garraf o Baix Penedès. Segons els càlculs de la plataforma, bonificar el 100% dels viatges d’anada i tornada en un dia costa “entre 10 i 15 milions d’euros dels pressupostos de la Generalitat”. “Rescatar la concessió, que acaba el 2039, suposaria més de mil milions, però el que demanem està molt lluny d’això i és un esforç que el Govern hauria d’assumir”, han insistit els alcaldes.

Els convocants han assenyalat constantment el cas de la C-16 i el Túnel del Cadí, que és gratuït per als residents del Berguedà, la Cerdanya i l’Alt Urgell. Casañas ha reclamat un tracte similar, si bé ha precisat que al Garraf i Baix Penedès no es pot bonificar només els veïns perquè la normativa europea no ho permet, “ja que la Generalitat considera que la C-31 és una alternativa real a l’autopista”. Amb tot, també ha rebatut que “és tenir una miopia preocupant” entendre aquesta via com a alternativa, “ja que és un perill”.

La protesta de diumenge la subscriuen, d’entrada, els consells comarcals del Garraf i el Baix Penedès, tots els ajuntaments del litoral entre Sitges i Calafell, la FEGP, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, la UPC, els sindicats CCOO i UGT, i la plataforma veïnal Coordinadora Calafell. Els convocants fan una crida a tota la ciutadania a sumar-se a la marxa lenta “per sensibilitzar d’una vegada el govern de la Generalitat”. Avisen que “no pararan” fins obtenir la resposta desitjada i adverteixen que preparen una segona marxa lenta fins el Parlament de Catalunya, la qual se celebraria en menys d’un mes si el Govern no satisfà les seves demandes.