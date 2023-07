Pau Saurí publica «Rodalies», el primer àlbum musical de l'artista de Santa Maria de Palautordera

L'artista de Santa Maria de Palautordera,, acaba d'estrenar, el seu primer àlbum musical acabat de sortir de l'estudi de producció. Es tracta d'ún àlbum de vuit cançons que el cantant palauenc ha anat treballant i composant en els darrers dos anys amb un estil personal i molta sensibilitat. L'estrena, acompanyat de dues ballarines dalt l'escenari, va ser el passat 15 de juliol, just l'endemà de fer-se públic, a la Revetlla del Pla Can Sala de, barri que l'ha vist néixer i créixer.Rodalies, produït per, parla i recull experiències viscudes per l'artista baixmontsenyenc des de la seva entrada a la universitat "parla de fer-se gran, de nous horitzons, d'amors trencats, de crisi existencial, nits de festa...", explica Pau Saurí. Però Rodalies també és el tren, un mitjà de transport que utilitza i l'ha ajudat a expandir-se, viatjar i sortir de la zona de comfort.Elsde Rodalies són final de trajecte, Noia del Tram, Els de la classe, Petó de la Mercè (Estrella), Rodalies, Tard, Heavy i Torno a casa. Són cançons amb diferents gèneres musicals com com rock, flamennc, reagge o pop. Els temes es poden escoltar a plataformes com YouTube i Spotify.Pau Saurí té 19 anys d'edat i és estudiant de Comunicació Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF).