Tanca la planta de l'empresa Gütermann de Santa Maria de Palautordera

La planta de l'empresaubicada a, dedicada a la fabricació de fils de cosir, tant per a la indústria com per a la merceriai deixa a l'atur elsde la plantilla. La direcció de l'empresa va comunicar als empleats el passat 23 de maig que la producció es traslladava a Turquia. La seu de Gütermann és a Gutach (Alemanya) i va ser fundada l'any 1846.Els treballadors han expressat que "últimament hem vist com s'han pres decisions que perjudicaven a la planta com la desaparició del magatzem que subministrava la producció per endur-s'ho a Alemanya". També hi ha hagut, inversions en maquinària que no s'ha fet servir, però, amb tot i això "hem mantingut els nivells de producció i qualitat que suposa que l'empresa doni beneficis".La compra de Gütermann per un nouha fet que l'increment dels beneficis passi per sobre de les perso0nes, manifdesten els treballadors que esperen que, davanht d'aquesta situació, l'empresa els tingui en compte i se'ls i9ndemnitzi de manera acceptable per totes les parts. alguns dels empleats fa més de trenta anys que hi treballen.