Detinguts tres homes que havien furtat material informàtic d'un vehicle aturat a l'AP‑7 a Llinars del Vallès

Elsde la comissaria de Granollers hanque acabaven de furtar material informàtic, valorat en uns 12.500 euros, de l'interior d'un vehicle que estava aturat en una àrea de servei dePels volts de les quatre de la tarda d'ahir dimecres unaes trobava vigilant les immediacions de l'àrea de servei de l’AP-7 al seu pas per Llinars del Vallès i han vist un home ajupit al costat d'un vehicle que estava repostant benzina. Aquest home anava agafant bosses de l'interior del vehicle, sense que els seus propietaris se n'adonessin, i les anava guardant dintre del seu vehicle que es trobava al costat amb dues persones més, una que feia les tasques de vigilant i l'altre que era el conductor.Quan han tingut les bosses carregades hanen sentit Barcelona, al mateix temps que els agents pujaven al seu vehicle i els començaven a seguir. Els lladres han circulat uns 10 km i, des del moment que han detectat que els policies els estaven seguint, han conduit de forma temerària a gran velocitat posant en perill tant la seva vida com la dels agents i la de la resta dels usuaris de la via. En veure queels delinqüents han aturat el vehicle i els agents els han detingut.En escorcollar el vehicle han trobat les bosses que acabaven de sostreure en les que hi havia dosi tres, entre d’altres objectes, amb un valor total d'uns 12.500 euros.