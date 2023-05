L'historiador celoní Gerai Puig presenta el llibre «Eso no estaba en mi libro del Barça»

Gerai Puig

Elacaba de guanyar lai tancarà la temporada amb dos títols i alguna decepció però un final, seguramernt, millor del que el soci i l'afició culer s'esperava a principi de temporada, encara marcada per la crítica herència econòmica i esportiva que ha deixat l'anterior junta directiva. Una temporada, també, sota l'efecte del "cas Negreira" que, des de la ferum mediàtica i institucional de Madrid ja se n'han encarregat prou de fer-ho gran.Tot i amb això, un campionat de Lliga que els culers es mereixen celebrar per haver superat un munt d'adversitats. Per això, lano vol deixar passar l'oportunitat i aquest dissabte 27 de maig, a dos quarts de vuit del vespre, al bar - restaurant Can Rústic de Sant Celoni. Hi ha dues activitats programades: la presentació del llibre(Editorial Almuzara), escrit per l'historiador celoní, amb la col·laboració de la llibreria Alguer 7 i, tot seguit, un berenar - sopar.En el llibre hi trobarem preguntes i respostes. Per què vestim de blaugrana? o per què el FCB és? Com va sorgir l'apel·latiu Barça? Qui van ser els ídols futbolístics dels nostres avis? Quin és el curiós origen del Dream Team? Va ser Gamper el primer president? Què va ocórrer en realitat entorn del fitxatge de Di Stéfano? Quins han estat les jugades més apoteòsiques de l'epopeia culer? Com passem de disputar partits en camps de futbol improvisats a tenir l'estadi més gran d'Europa?Darrere de l'escut s'amaga la llegenda d'un club. Des de la mítica nota en un periòdic amb la qualva anunciar la fundació de l'equip fins al triplet de Luis Enrique han transcorregut més de 100 anys replets de mites colossals, de gestes èpiques, de victòries pírriques, d'anècdotes hilarants i de derrotes incomprensibles que han quedat ocultes en la boira de la memòria, però que han marcat la identitat del club més gran del món del futbol.Una apassionant lectura que et traslladarà a les velles graderies de, et farà gaudir del mític Barça de les Cinc Copes, del gol d'Iniesta, de la falta de Koeman en Wembley o del sextet de Guardiola, que et farà patir amb la derrota de la final dels pals quadrats i vibrar amb el record del Bernabéu dempeus aplaudint a Ronaldinho. Descobriràs per què el Barça no és tan sols el nom d'un equip o un inimitable estil de joc, sinó una forma pròpia i genuïna de sentir els colors.Els culers d'avui som hereus d'un llegat futbolístic prodigiós que ha aconseguit erigir-se com l'estendard d'una filosofia de futbol única i recognoscible en el món sencer, que la seva màxima és que el com és més important que el què. Doncs per a guanyar hi ha molts camins, però només un condueix a l'eternitat.Gerai Puig (Sant Celoni, Barcelona, 1989), llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, empresari i culer de naixement, és un soci tribuner que es va criar venerant en un altar un retall de l'última samarreta de Rifé, que conservava el seu avi amb zel. Va ser llavors quan va comprendre que, per a desxifrar aquest futbol d'avui tan tàctic i físic que ofega la genialitat del talent, calia capbussar-se en aquell joc més primigeni, primitiu i ingenu que va conduir al futbol a erigir-se com l'esport rei. En aquest llibre conjumina les seves: el Barça i la crònica històrica, i des del rigor apel·la a l'emoció i al sentiment blaugrana.