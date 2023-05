«Llinars té ganes de canvi, entre tots ho podem fer realitat»

"A Llinars, elté un bon candidat i un bon projecte" ha dit l'expresident de la Generalitat,que ha participat de laque s'ha desenvolupat aquest dissabte a l'Àrea Central. Montilla ha posat en valor la manera de fer dels socialistes "sempre posant les persones al centre de tot, escoltant i parlant amb tothom" i prova d'això, ha explicat que són les polítiques que ha posat en marxa el Govern de Pedro Sánchez amb la pujada del salari mínim i l'augment de les pensions, entre d'altres. Per contra, ha críticat el Govern de la Generalitat per la seva innacció, "quan es governa s'han de prendre decisions".El primer secretari del PSC del Vallès Oriental i Moianès,, ha participat de la trobada socialista dei ha destacat la figura del candidat "el Joan és un inconformista nat, sempre té una veu crítica i sempre sap veure el que no funciona, i això és clau en política per millorar i avançar". Martínez considera que Llinars porta massa anys d'un govern monocolor, "cal un canvi en qui dirigeix l'ajuntament i volem un canvi en les maneres de fer", en aquest sentit, "Llinars necessita una nova etapa dirigida pel Joan Ramon i la seva magnífica candidatura".El candidat socialista,, s'ha mostrat enamorat del municipi i de la seva gent i s'ha compromès a donar un nou impuls a Llinars, "posarem en marxa els canvis que necessita el municipi". En aquest sentit, ha detallat aspectes clau del programa electoral socialista que passen per millorar la seguretat amb, entre d'altres mesures, i també per millorar l'estat dels barris i de la via pública, aposta perquè tots els barris tinguin equipaments i zones verdes, "Llinars no és només el centre, Can Boatell i Sant Josep també formen part de Llinars i es mereixen serveis i carrers en bon estat".L'habitatge és un altre dels punts destacats del programa electoral, "en aquests anys, no s'ha fet absolutament res per crear, i en aquests moments, el preu del lloguer a Llinars està per sobre de la mitjana comarcal". En aquest sentit, els socialistes proposen crear 50 habitatges de preu social i potenciar el lloguer social amb altres mesures."Llinars té moltes oportunitats i no podem deixar d'aprofitar-les, posarem en marxa tota la maquinària perquè el poble avanci" ha dit el candidat socialista que ha demanat als assistents que el proper, els facin confiança per donar un nou impuls al municipi.