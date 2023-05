Les treballadores de Manipulados Madueño es manifestaran a Llinars del Vallès

El conflicte laboral a l'empresadesegueix sense solucionar-se i, per això, les treballadores es manifestaran aquest proper diumenge 14 de maig a les 12 del migdia a la plaça de la Vila del municipi.En aquest sentit, laha convocat aturades parcials des del 5 de maig per protestar per la precarietat laboral a l'empresa, la manca de prevenció de riscos laborals i un futur incert davant l'actitud de la direcció. Manipulados Madueño SL és una petita empresa que es dedica a l'embalatge final de la producció del Grup Intermas, una gran empresa dedicada a la fabricació de productes plàstics, també de Llinars del Vallès.Des de fa uns mesos s'han acumulat diversos problemes que hanque ja patien com a treballadores d'un sector altament feminitzat. A la manca de mesures de seguretat i salut s'han unit diversos, una situació "extremadament greu" per a les famílies que depenen d'aquesta empresa, s'ha manifestat des de la secció sindical de la CNT.