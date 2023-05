Nota informativa de l'Ajuntament de Llinars del Vallès sobre la bassa de la zona de l'antiga bòbila

L'Ajuntament de Llinars del Vallès ha emès aquest dijous una nota informativa explicant relacionada amb la bassa de la bòbila de Can Tàpias, des dels antecedents fins a l'aturada de l'abocament de terres per colgar-la, amb l'objectiu de preservar la bassa.

Antecedents

Fets recents

Accions dutes a terme per l'Ajuntament de Llinars del Vallès

Conclusions

La bassa de l'antiga bòvila de l'prové de l'extracció d'argila per a la fabricació de material ceràmic. Un cop acabada l'activitat privada s'ha omplert de forma natural per aigua freàtica. Es tracta dons d'unai d'unaL'administració responsable de l'activitat de restauració és l'(Oficina de Gestió Ambiental Unificada) del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya.L'empresa va cessar la seva activitat l'any 2008 aproximadament.Des d'aleshores s'hi han produït algunsque han estat detectats i comunicats per l’Ajuntament als òrgans competents que han realitzat els corresponents informes iAl gener de 2023 es detecta que en aquesta zona s'estan produint. Els serveis tècnics municipals demanen informació a l'OGAU, la qual els informa que l'empresadisposa del corresponentDavant d'aquests fets l'Ajuntament, atenent a laper interès general i amb ampli suport de la ciutadania, en el Ple de 27 de març aprova per unanimitat de tots els grups municipals (ERC, PSC, MALL, JUNTS) una Moció que demana la suspensió dels abocaments i la protecció definitiva de l'espai.Per tal de traslladar i defensar aquesta Moció l'Ajuntament (Alcaldia) s'entrevista amb el Secretari d'Acció Climàtica el 4 d’abril i li demana personalment que siguin acceptades les nostres demandes. Aquest Departament es compromet a estudiar el tema i a visitar la zona.Fruit de tot això, de la pressió popular i de l'anàlisi fet pel Departament, aquesti ordena al promotor suspendre els abocaments en la zona a protegir i realitzar unque salvaguardi l'espai.El 2 de maig es celebra unaentre el Departament, Ajuntament i Promotor on s'analitza la situació i les mesures a prendre. Posteriorment, tothom es trasllada a la zona de la bassa on s'informa a ciutadans i ciutadanes instal·lats/des en el lloc sobre els acords presos. A hores d'ara no es produeixen abocaments i els manifestants han abandonat la zona L'Ajuntament ha traslladat al Promotor laals manifestants.Fruit de l'entesa política dels grups municipals, de la capacitat de negociació del Departament de la Generalitat, de la predisposició del Promotor i de la pressió popular s'ha aconseguit iniciar el procés que portarà a salvar aquestAra cal esperar a disposar d'aquest nou projecte de restauració de l'espai i que totes les parts interessades puguin manifestar la seva opinió.