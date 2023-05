La CNT convoca aturades a Manipulados Madueño de Llinars del Vallès a partir del 5 de maig

Laa l'empresaha convocat aturades parcials a partir del 5 de maig per protestar per la precarietat laboral a l'empresa, la manca de prevenció de riscos laborals i un futur incert davant l'actitud de la direcció. Manipulados Madueño és una petita empresa deque es dedica a l'embalatge final de la producció de Grup Intermas, una gran empresa dedicada a la fabricació de productes plàstics, també de Llinars.El personal de Madueño fa anys que es dediquen a aquesta activitat, però des de fa uns mesos s'han acumulat diversos problemes que hanque ja patien com a treballadores d'un sector altament feminitzat. A la manca de mesures de seguretat i salut s'han unit diversos, una situació "extremadament greu" per a les famílies que depenen d'aquesta empresa.Les treballadores denuncien no haver cobrat la nòmina íntegra de gener, ni tampoc les de març o abril encara. Una situació que "ha portat al límit la plantilla", segons afirmen des de la secció sindical de CNT que ja es va manifestar davant l'empresa fa unes setmanes En veure que no només no se soluciona la situació sinó que l'actitud de la direcció de l'empresa ha sigut incrementar la pressió a la plantilla després que es mobilitzés, la secció sindical de CNT ha decidit convocara partir de divendres 5 de maig per exigir una solució ràpida a aquesta situació.