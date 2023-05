S'aixeca l'acampada de la bassa de Llinars del Vallès

Els activistes a judici

Les persones que amb el seu activisme estaven acampades des del passat 17 d'abril per salvar ladehan decidit aquest dimarts al vespre aixecar l'acampada, després de rebre la visita de, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, els quals els han entregat un document conforme obliguen la propietat a aturar l'abocament de terres i a fer un pla de restauració de l'àrea extractiva que defineixi les mesures de protecció de la bassa.Portaveus delhan manifestat que es tracta d'una victòria de la mobilització popular "aquest és només un dels atacs que es fan al territori. Avui hem guanyat, però no sempre és així". En aquesta línia han criticat el sistema capitalista ·que posa per davant els diners abans que la vida. És més rendible tapar de terra aquesta bassa que no pas respectar la vida que s'hi estava generant".S'ha aixecat l'acampada però des de Salvem la bassa s'assegura que seguiran lluitant per a la seva protecció i, en aquest sentit, han manifestat la seva voluntat de ser part activa de com es restaurarà aquest espai.Per la seva part, el grup municipal delde l'Ajuntament de Llinars del Vallès ha emès un comunicat celebrant que la bassa es protegirà gràcies a l'acció conjunta de la mobilització popular i les entitats ambientalistes de la Coordinadora de Llinars i la Salvaguarda del Montseny i la Plataforma El Gaig, així com la moció que aquest grup municipal va presentar en el ple de Llinars del Vallès -aprovada per unanimitat- i que també s'¡ha fet arribar als ajuntaments de Vilalba Sasserra que l'ha aprovada i de Sant Antoni de Vilamajor que avui mateix es porta a aprovació al ple.Des del MALL també es critica l'equip de Govern municipal d'ERC "per no haver fet les màximes gestios per aconseguir la seva protecció des de l'any 2010". Segons aquesta formació política la defensa s'hauria d'haver fet en compliment de diversos articles de la Llei 22/1985 que estableixen que "l'administració de la Generalitat i les entitats locals han de protegir, conservar i regenerar les zones humides".El MALL considera que només han reaccionat per la proximitat de les eleccions que els ha obligat a moure fitxa. "Això queda demostrat perquè cap de les mocions presentades pel MALL al ple municipal a favor del medi ambient van ser votades favorablement per ERC, PSC, JUNTS i Ciutadans en aquesta darrera legislatura".Malgrat que els activistes han aixecat l'acampada, la propietat els ha denunciat per ocupació i coacció. El judici està previst per aquest dimecres al matí. "Defensarem el que nosaltres hem fet. Sí, hem coaccionat la propietat perquè deixi de tirar terres a lña bassa". Asseguren que ho seguiran denunciant.