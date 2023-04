Acampada indefinida per salvar la bassa de Llinars del Vallès

El ple unànime per salvar la bassa

Els impulsors perde la bòvila, a Can Tàpies, dehan començat a primera hora d'aquest matí unaper evitar l'entrada dels camions carregats de terra per colgara-la. Aquest espai, de més d'una hectàrea de superfície, s'ha convertit en la zona humida més gran de Llinars del Vallès. El moviment que vol evitar que s'enterri argumenta que els propietaris dels terrenys, amb el beneplàcit de les administracions, ignoren el context de crisi climàtica, ecològica i social actual. "Novament ens trobem amb accions polítiques que porten el capital davant la vida", han dit en un comunicat.Durant aquest matí les persones acampades han programat un taller de pancartes i un taller de ioga i per després de dinar, a partir de les quatre de la tarda, es farà lade la bassa, a més de debatre sobre què està passant a la bassa. De tota manera, les persones acampades ja s'han trobat amb els primers problemes ja que la Policia Local de Llinars del Vallès, a requeriment de la propietat de la bassa, les ha identificat. Tot i amb això, han assegurat que no tenen "cap i9ntenció de marxar".Es recorda que aquesta bassa amb aigua de l'aqüifer és fruit de l'activitat minera d'una antiga bòvila que va perforar per sota del nivel freàtic, fa més de dotze anys. "És a partir de l'abandonament de l'activitat minera que la vida ha ocupat de nou aquest espai, ara ple d'aigua, unaamb desenes d'espècies animals i vegetals que l'habitaven".En aquest mateix comunicat remarquen que la bassa és un dels pocs i danyatsentre el Montseny i el Corredor. "La crisi ecològica i el canvi climàtic ens monstren quins camins no hem de recórrer, però el capitalisme novament es tapa els ulls, posant el benefici d'uns pocs, damunt la vida de les persones i de moltes altres espècies".Amb l'acció de protesta i de reivindicació que ha començat avui a més d'aturar els camions pretén assenyalar ipúblicament aquest sistema que, a parer dels impulsors, va en contra la vida i conrear un espai on trobar-se, conèixer-se i organitzar-se.Des de primers de març que les entitats ecologistes dels'estan mobilitzant per salvar la bassa. La primera de les accions de protesta va ser una passejada reivindicativa , també s'ha fet recollida de signatures i la sessió plenària del 27 de març va aprovar per unanimitat una moció per protegir la bassa presentada pel grup municipal del MALL i començar l'aturada dels treballs de restauració i l'expropiació per aconseguir la protecció de l'espai incorporant-lo a la titularitat pública.L'equip de govern municipal a començaments d'aquest mes d'abril es va reunir amb responsables de la Generalitat per aturar les obres de la bassa, concretament amb el secretari general del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,. Fins ara, els resultats no han estat satisfactoris.