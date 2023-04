Protesta de la CNT davant les instal·lacions de Manipulados Madueño de Llinars del Vallès

Acció de protesta, aquest dimecres a la tarda, de la secció sindical de la CNT de l'empresa Manipulados Madueño de Llinars del Vallès amb una concentració davant les instal·lacions de l'empresa per reivindicar la fi de la precarietat laboral. En un comunicat han assenyalat aque la situació s'ha fet insostenible i la secció sindical de CNT s'ha plantat.



Segons s'ha informat, l

es treballadores encara no han cobrat la nòmina de gener, i l'empresa no ha volgut facilitar cap documentació que justifiqui la situació econòmica actual de la mercantil, ni a aplicar de forma urgent mesures per millorar les greus mancances de seguretat i sobrecàrregues de treball. La direcció de l'empresa, a més a més, ha anunciat que abans del 15 d'abril no podran abonar la nòmina de març, mentre persisteixen les(manca de seguretat, sobrecàrregues de treball, entre altres qüestions).