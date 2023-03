El ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès aprova per unanimitat una moció per protegir la bassa

La sessió plenària de l'celebrada aquest dilluns al vespre es va aprovar una moció de protecció de la. D'acord amb el text aprovat, es demana reconèixer la bassa com a espai natural d'acord amb la llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. I reconèixer-la com a reservori d'aigua per a la protecció de boscos de l'espai PEIN (Pla d'Espais d’Interès Natural) del Corredor i Montnegre, i del PEIN del Montseny. S’insta a la Generalitat de Catalunya a incloure aquest espai a la Xarxa Natura 2000, i iniciar l'aturada dels treballs de restauració, i l'expropiació per aconseguir la protecció de l'espai incorporant-lo a la titularitat pública.Formada arrel de l'activitat de l'antiga àrea extractiva de la bòvila, ha format un espai de biodiversitat i de pas d'aus que forma un espai humit, estratègic i ric en biodiversitat. L'antiga explotació està afectada per un pla que obligava als propietaris a restablir l'espai a la cota original. En execució d'aquests permisos, han començat a refer l'espai com es preveia al pla.En les darreres setmanes, després de detectar-hi l'arribada de camions c arregats de sorra amb la finalitat de colgar-la, diverses entitats ecologistes van organitzar accions de protesta com una passejada reivindicativa , la recollida de signatures en contra de la seva desaparició i pancartes reivindicatives exigint salvar-la. També han presentat peticions a l'ACA, Departament d'Acció Climàtica i Territori i han lliurat auna denúncia per delicte ambiental a la Fiscalia de Medi Ambient.

Mocio Bassa by naciodigital