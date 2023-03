Espectacles, natura i «més pallassos que mai» en la 13a edició del Festival Circ Cric al Montseny

El tret de sortida del festival el donarà l'estrena de Yal·lah, espectacle que la companyia catalano-francesa Baró d'Evel ha creat expressament per representar als camps de refugiats del Líban, on anirà properament de la mà de Pallassos sense Fronteres.

Els dissabtes i diumenges el riure està assegurat per a petits i grans amb l'espectacle Què Bèstia! de Tortell Poltrona, un recull d'escenes d'humor inspirades en els clàssics a càrrec d'un gran clàssic. "És una antologia poètica del món del clown en totes les dimensions que hem estat capaços de donar-li", ha explicat Poltrona durant la presentació de l'edició d'enguany del festival.

La cita reunirà altres artistes de la família pallassa com Marcel Gros, que presentarà la barreja de somnis i records Petit Univers; La Bleda, amb el divertit i dolç Les vacances de Madame Roulotte; Guillem Albà, que oferirà el nou muntatge Ma solitud, amb què torna al seu característic i íntim univers visual; Jack Hulon (França), amb la ruleta de La loteria d'històries; l'animació de Claret Clown i José Luis Redondo amb els seus equilibris d'Arriba!!!.

A més de clown, també es podrà veure circ amb les propostes De tu a tu (Premi FETEN 2023 al millor espectacle de nit) del Col·lectiu Mur que, novament, trenca amb totes les barreres amb un circ integrador; les acrobàcies d'Espera 33 de la Companyia de circ eia i l’espectacle de teatre, dansa i circ amb música en directe Sabates vermelles de la Cia Sifó.

Igualment, el festival comptarà amb titelles amb la peça Marionetes i pallassos del tàndem Jordi Bertran i Tortell Poltrona i música per ballar swing amb les bandes en directe Professor Cunningham and his Old School i Apolo Jumpers i amb DJ Llamàntol.

En aquesta 13a edició, com a novetat, hi haurà una Sound System amb 12 hores de música amb Senyor Oca & DJ Gale i Adala & Chalart, entre d’altres.

Fira d’espectacles i activitats

El diumenge 7 de maig s’organitzarà la ja tradicional Fira d’espectacles i activitats, “tot un festival dins del festival”, amb diverses propostes a l’aire lliure com espectacles, jocs i tallers de circ i maquillatge, entre d'altres.

Un dia al CIRC CRIC, per a tothom

Com des de l'any 1996, continuaran les jornades de circ per a escolars en horari lectiu. S’espera que aquest any hi passin uns 10.000 nens i nenes de 25 escoles de tot Catalunya. Per primer cop, durant dos diumenges, el públic general podrà gaudir de les activitats organitzades per a les escoles.

Passejades

Els diumenges abans de l'espectacle s'ofereix la possibilitat de fer una passejada guiada acompanyats per les expertes en educació ambiental ADEMC per descobrir els “encanteris” de la natura que envolta el circ.

A banda, sempre i a tothora, a la riba del riu La Tordera a l'entorn del CIRC CRIC, es podrà fer un recorregut circular autoguiat com un joc de pistes, a partir de la captura de codis QR i amb el suport d’un telèfon mòbil amb connexió a internet. La veu de Martí Boada i Juncà científic ambiental i geògraf, la de Tortell Poltrona pallasso i les il·lustracions de Scaramuix, conduiran els assistents en una passejada tranquil·la, tot escoltant i gaudint.

Festival sostenible

Tortell Poltrona ha explicat que el certamen, per primer cop, produirà amb plaques solars tota l'energia que consumirà.