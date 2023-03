El PSC de Sant Celoni i La Batllòria aprova una llista de 27 persones «preparadades per governar»

Els socialistes compten amb una llista diversa, de "gent preparada i que representa a la majoria de Sant Celoni i La Batllòria". En total, 27 persones liderades pel tàndem que formen"Tenim un gran equip i un gran programa" ha manifestat Eduard Vallhonesta que s'ha mostrat satisfet i orgullós de la candidatura que presentaran a les municipals del proper 28 de maig. Persones que formen part del PSC i d'altres que no, persones independents que s'han volgut sumar al projecte socialista que té per objectiu. Així ho ha recalcat Joan Castaño, "tenim la convicció que proposem el millor projecte".Els valors i el rigor són la base del projecte que presenta el tàndem de Vallhonesta i Castaño. "Necessitem que l'ajuntament estigui en bones mans i que funcioni, necessitem que els valors de l'i elestiguin en primera línia" ha destacat l'exalcalde socialista que considera que "Sant Celoni necessita un nou equip a l'ajuntament, que sàpiga gestionar, que faci propostes i que treballi".Vallhonesta ha posat en valor el conjunt de persones que integren la candidatura socialista, "el nostre és uni obert, un projecte en positiu" i ha concretat algunes de les línies prioritàries que presentaran al programa electoral, que passen per tenir un poble net i endreçat, uns barris dignes, un poble amb els equipaments que necessita en educació, salut o lleure, i que tingui oferta d'habitatge assequible i que generi oportunitats per als joves. "L'economia també és un aspecte clau, cal ser competitiu", ha recalcat el candidat socialista.El programa electoral s'anirà desgranant durant aquests dos mesos previs a les eleccions municipals, però han volgut deixar clar que es tracta "d'unamb solucions clares i concretes, i que pensa també en el futur", ha dit Vallhonesta que s'ha mostrat convençut que ha arribat el moment d'obrir una nova etapa cap al futur.El nom de les 27 persones que configuren la llista no s'han donat a conèixer, però sí que s'ha filtrat que la llista comença amb un tàndem i es tancarà amb un altre tàndem.