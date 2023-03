Agredit l'àrbitre del partit del derbi de juvenils entre el CF Sant Esteve i el CF Palautordera

COMUNICAT OFICIAL:

Des de la nostre entitat lamentem profundament els fets que van passar durant el partit d’ahir.Dessitgem una ràpida recuperació a l’àrbitre. Aquests fets no representen la nostre entitat ni son eIs valors que intentem donar als i les nostres. — CFSantesteve (@CFSantesteve) March 20, 2023

Llegan las primeras reacciones, en este caso, de un compañero del equipo que ha agredido ⬇️ https://t.co/iAOlR1OdL8 pic.twitter.com/bzVAjAA0ud — Pável Fernández (@PavelFdez) March 19, 2023

Eldelque aquest cap de setmanal'Ruben Garcia Boixen el derbi del grup 34 de la segona divisió catalana juvenil entre aquest equip i el CF Palautordra, ja. la directiva ha pres la decisió d'expulsar-lo de l'entitat "perquè no són els valors als i les nostres". En un comunicat emès pel club lamenten els fets i desitgen una ràpida recuperació de l'àrbitre agredir.Els fets van passar diumenge al camp de futbol de Can Monclús de Sant Esteve de Palautoredera en el minut 86 del partit quan el resultat era de 0 a 3 favorable al. L'àrbitre va pendre la determinació després de l'agressió per part del jugador local que li hauria. Dijous s'haurien de conèixer les sancions al jugador que va fer el cop de cap.L'analista arbitral Pável Fernández ha denunciat al seu compte de Twitter l'agressió i jugadors del Sant Esteve també han condemnat els fets.El CF Palautordera també ha emès un comunicat lamentant i rebutjant els fets.