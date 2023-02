ERC vol promoure un model turístic familiar a la Batllòria

A Sant Celoni i a la Batllòria el republicanisme ho té clar: “Estem a punt!” x millorar, créixer i continuar governant. Orgullós de la candidatura encapçalada x Josep M. Gayolà i de la resta de companys/es d’@Esquerra_ERC Ha estat un plaer copsar la vostra il.lusió i compromís. pic.twitter.com/XsGocoyIVx — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) February 26, 2023

Potenciar i promoure unés possible i això és el que proposa. El candidat a l'alcaldia de les eleccions municipals del proper 28 de maig,, ha explicat que les obres de millora de la C-35 que comportaran la construcció d'un carril bici, amb enllaç a municipis de bona part del Baix Montseny "suposarà una oportunitat per poder activar un ciclisme familiar amb accions específiques". Ho ha dit en un acte celebrat aquest diumenge a la Unió Batllorienca.Gayolà ha destacat que a la Batllòria es nota laamb un futur per endavant que encara hi ha molta cosa a fer i des d'ERC es promourà amb un "". Entre el llistat de mancances a solucionar en els propers anys ha remarcat la remodelació del cementiri, les millores en aspectes sanitaris, adequació del Centre Cívic per a la gent gran o el projecte de realitat augmentada dels edificis emblemàtics.L'actual regidor de Promoció Econòmica també posa en valor la feina d'assistir als treballadors afectats pel tancament de l'empresa Eastman per poder-los redireccionar, a curt termini, a altres mercats laborals.Josep Maria Gayolà també ha remarcat els projectes que en aquesta legislatura s'han portat a tewrme des de les regidories que gestiona ERC -Afers Socials i Habitatge, Medi Ambient i Urbanisme i Promoció Econòmica- com solucionar el problema de l'abastament d'aigua amb laque ja s'està executant o el projecte de les canonades des de l'ETAP que ja està a punt . En aquest sentit també va dir que queda per segmentar la xarxa.També ha destacaten serveis socials, la construcció de la nova pèrgola, del nou consultori mèdic, els accessos al cementiri o l'espai de dol perinatal i gestacional i les millores al camp de futbol.Amb Gayolà també hi van intervenir altres membres de la llista republicana que ocuparan els primers llocs de la candidatura,L'acte va comptar amb la presència dequi ha destacat els valors republicans, de justícia social, de repressió i de fer poble "Mirada republicana en l'equitat. Ens hem compromés a consolidar el govern de Catalunya i tornar a guanyar les eleccions municipals".