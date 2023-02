Vídeo | Desmantellen una plantació de marihuana a Riells i Viabrea i detenen un exmilitar albanès i la seva dona

La casa tenia dues plantes i s'havia habilitat el soterrani de la planta inferior per a la plantació. L'espai estava completament aïllat de la llum exterior per controlar el creixement de les plantes, a més de camuflar-ne la olor i evitar ser descoberts. L'operació es va saldar amb l'entrada i registre de la finca, on va intervenir la Unitat d'Intervenció Policial de la Policia Nacional. Allà hi van sorprendre els dos detinguts. L'home, exmilitar, va reaccionar de forma agressiva però la intervenció policial va permetre continuar amb el registre. A banda de la droga, els agents hi van trobar diverses armes blanques. Entre elles, quatre punyals, dues destrals, dos matxets de gran longitud, sis navalles i una serra.

La Policia Nacional ha detingut aun exmilitar albanès i la seva dona per cultiu i venda de marihuana en una casa del municipi. A l'habitatge, hi van localitzarpreparades per a la recol·lecció i. La finca comptava amb una sala de videovigilància connectada a un sistema de càmeres distribuïdes per tota la casa. La investigació va començar arran de diverses denúncies anònimes que alertaven que a l'habitatge hi podria haver una plantació. La policia va fer indagacions i va descobrir un consum elèctric fraudulent de 80.954 euros.