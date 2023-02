La 7a Jornada Guilleries a Sant Hilari Sacalm tractarà estratègies de jardineria urbana

La, impulsada per l', la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i la Universitat de Girona, organitzarà el dijous 23 de febrer la. El cicle de ponències, que enguany porta per títol Estratègies d'adaptació de la jardineria urbana al canvi climàtic, es farà al Centre Aqua de Sant Hilari.L'alcaldepresentarà la jornada a 2/4 de 10 del matí i a continuació començaran les conferències amb els experts Dina Alsawi Abboud, Joan Gual Martí, Jordi Boadas Mir, Miquel Segarra Trepat i Nora Maristany Bosch. La participació és gratuïta, però cal inscriure’s a través de ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt.Ja fa set anys que aquestes jornades són un referent deen l'àmbit municipal i això referma el compromís mediambiental de l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. Fins ara, s'hi han tractat temes com les alternatives als herbicides, el control biològic com a eina de gestió de plagues als espais verds, la renaturalització del nucli urbà o com minimitzar el risc d'incendis forestals.Com altres anys, aquesta jornada compta amb el suport del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i està adreçada, especialment, a tècnics d'administracions i empreses, professionals dels sectors forestal i de jardineria, docents, estudiants i investigadors dels àmbits biològic i agroforestal, i tècnics municipals.La Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar treballa per al desenvolupament del territori a partir de la interacció entre els diferents agents socials i les universitats en aquells àmbits en què poden aportar expertesa. El seu objectiu és generar, difondre i transferir coneixement sobre el patrimoni natural de les Guilleries amb la finalitat d'ajudar a desenvolupar un model de gestió territorial sostenible en el marc d'aquest espai natural. En concret, les seves línies de treball giren entorn del patrimoni natural i estudien, principalment, l'aigua, el territori i la biodiversitat.