Nova vaga dels treballadors del Centre Municipal Sot de les Granotes de Sant Celoni

Mobilitzacions prèvies a la vaga

Els treballadors delde, ja han fet saber que donaran suport a la convocatòria deque el sector d'instal·lacions esportives públiques gestionades per empreses privades ha convocat per al dilluns 27 de febrer. En el cas de Sant Celoni és el personal d', empresa que gestiona el centre. El motiu és el desacord dels sindicats amb la patronal pel tema salarial tres anys vinents. El sector ja va fer vaga el passat 24 de novembre de 2022 Fonts dels treballadors de la instal·lació de Sant Celoni, han explicat aque eldes de fa temps i fa més d'un any que intenten arribar a un acord amb l'empresa, però les posicions són molt allunyades "davant les dificultats per arribar a un acord hem decidit, de moment, negociar només la part salarial".Remarquen, també, que hi ha algunes línies vermelles que no es poden traspassar "ja que el conveni té una, en la qual les persones que tenen un sou superior de l'estipulat en la taula salarial, la patronal si vol pot aplicar la compensació i absorció al cent per cent".La proposta dels treballadors és d'un, és a dir un 3,5% en els anys 2022, 2023 i 2024. També l'eliminació de la clàusula de compensació i absorció i demanar la clàusula de revisió salarial que entraria en vigor l'1 de gener de 2025, de manera que s'hauria de compensar si l'IPC fos més alt.L'última, l'any 2022, era que l'augment de sou fos el 100% compensable i absorbible i pels anys 2023 i 2024, seria d'un 50%, sense especificar el percentatge de pujada, però la clàusula de revisió pretenen que sigui topada al dos per cent.Davant elentre les dues bandes, els treballadors han decidit anar a la vaga el dia 27 de febrer. Abans, però, han convocat un seguit de mobilitzacions a diferents punts de Barcelona. El primer serà demà dijous 9 de febrer a les portes de la seu de la UFEC a les 10 del matí i una concentració a les portes del Forus Les Corts, a les 12 del migdia. El 14 de febrer la protesta es traslladarà a les portes del CEM Bac de Roda de Barcelona i el 21 de febrer davant delDes de la banda dels treballadors també es critica que l'empresa no tingui en consideració la vàlua del personal d'aquestes instal·lacions, ja que "estem molt professionalitzats i no es reflecteix en les nòmines". Per això, també diuen que el conveni actual està desfasat.