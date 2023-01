Aprovació inicial del reglament del Servei d'Arxiu Municipal de l'Ajuntament de Gualba

El ple de l'Ajuntament de Gualba ha acordat per unanimitat, amb els vots de Junts i ERC, l'aprovació inicial del nou reglament del servei d'arxiu municipal. El consistori en el seu moment ja es va adherir al programa de manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals que coordina l'oficina de Patrimoni de la Diputació de Barcelona.Un dels compromisos del converni de col·laboració consisteix en què la corporació proposi un reglament d'arxiu municipal que s'ha d'aprovar per ple. Aquest reglament defineix les funcions del propi arxiu, així com de l'arxiver itinerant de la Diputació de Barcelona, l'àmbit d'actuació del sistema de gestió documental, l'accés a la documentació i la protecció i definició del patrimoni documental del municipi.L'objectiu del reglamewnt, en definitiva, és regulara el funcionament del servbei de gestió de l'arxiu municipal amb tots els agents que hi poden intervenir, tant usuaris de l'Ajuntament de Gualba com arxivers itinerants i usuaris externs que hi vulguin accedir.En aquest sentit, l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou model de reglament que incorpora els canvis legislatius que s'han produït en els últims anys i que ara s'ha aprovat en la darrera sessió plenària de l'Ajuntament de Gualba.