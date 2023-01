L'any 2022 a Vallgorguina es van recollir 33 animals abandonats o perduts

Al llarg de l'any 2022 s'han recollit, a Vallgorguina,per part de l'empresa adjudicatària del servei, Can Clarens. De tots ells 25 han estat gossos i gosses, 20 dels quals s'han retornat als seus propietaris o propietàries, 3 els han adoptat, un resta al centre i un altre, malauradament, va acabar morint. La resta (8) han estat gats i gates.Des de l'Ajuntament de Vallgorguyina se segueixen posant mitjans amb l'ànim de minimitzar aspectes preocupants com són la(sense microxip) dels animals i laque suposa que gossos de raça potencialment perillosa (GPP) fugin del seu habitatge.Durant aquest any 2022, ja que dels 12 gossos i gosses recollits sense microxip l'any 2021, s'ha passat a 7 aquest darrer any. I dels 12 gossos i gosses de raça potencialment perillosa de fa dos anys s'ha passat a 5 l'any 2022. A part de totes aquestes dades on intervé directament Can Clarens, també hi ha nombroses incidències de les quals hi participa el cos de Vigilants Municipals.L'objectiu a curt i mitjà termini que es planteja el consistori vallgoreguinenc és seguir millorant aquestes dades amb, rigor a l'hora de tractar les incidències i concedir llicències i obrir expedient, i sancionar si s'escau, tots aquells casos que així ho requereixin, ja sigui per la seva gravetat o per la seva reiteració, mitjançant una investigació rigorosa i el més ràpida possible.Pel que fa a les colònies de gats i gates ferals de Vallgorguina cal destacar que durant aquesta, i continuant en la línia de control en tots els barris i zones del municipi, s’han realitzat un total derepartides en els diferents sectors del municipi: 7 a, 9 a la zona de la(nucli), 25 ai 1 al. A la vegada s'han fet nombroses accions i actuacions per tal de millorar l'estat de les colònies i afavorir així la tasca de la voluntària i voluntari, si bé és cert que per diverses raons (com pot ser el terreny on està ubicat el punt d'alimentació) això no sempre és possible ni ràpid.