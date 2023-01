Es presenta el tàndem del PSC format per Eduard Vallhonesta i Joan Castaño

Les eleccions municipals 2023 a Sant Celoni i la Batllòria

Eles presenta amb força a les eleccions municipals del mes de maig, ho fa amb un, format per. Aquest dissabte a les sis de la tarda, a la Sala Lluís Giró de l'Ateneu acollirà la presentació oficial de la candidatura socialista que comptarà amb la presència del primer secretari del PSC,Els socialistes manifesten que presenten una, liderada per Eduard Vallhonesta i Joan Castaño, tots dos, persones compromeses i que aporten joventut i experiència. Consideren que el municipi "està estancat i té mancances importants", per aquest motiu, presenten un projecte "que donarà un impuls al nostre poble, s'ha d'obrir una nova etapa que aprofiti les oportunitats, nosaltres sabem governar, gestionar i donar solucions".L'objectiu del tàndem socialista és "que torni el millor de Sant Celoni i la Batllòria". Els candidats, "hi posarem seny i passió, parlarem i escoltarem a tothom" i treballarem perquè "el poble estigui net i endreçat i sigui segur, un poble amb tots els barris dignes" i per aconseguir "els equipaments que necessitem i ens mereixem".L'acte de presentació de la candidatura socialista comptarà amb els parlaments dels candidats Eduard Vallhonesta i Joan Castaño, i del primer secretari del PSC, Salvador Illa. També hi assistirà el primer secretari del Vallès Oriental i Moianès, J, així com d'altres dirigents socialistes de la comarca.