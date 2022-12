El Vallès Oriental reduirà la factura energètica en més de 7,4M d'euros amb el pla de xoc de la Diputació de Barcelona

El ple de laaprovarà aquest dijous una línia d’ajuts de 50M€ per finançar projectes d’energia verda als municipis de la demarcació. Es tracta d’una ampliació del projecte Renovables 2030, que arriba a una dotació pròxima als 120M€. Ajudaran a finançar instal·lacions de plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa i milloraran l’eficiència de l’enllumenat públic amb LED.D'aquest pressupost, més de 17,3M€ es destinaran al Vallès Oriental, on ajudaran a reduir en més de 7,4M€ la factura energètica anual dels municipis. A més, aconseguiran un estalvi energètic equivalent al consum d’unes 2.670 llars durant un any. També implicarà un estalvi anual d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle de prop de 9.500 tones de CO2.El diputat d’Acció Climàtica,, ha presentat aquest dimecres el pla, que suposa «». A més, ha destacat que l’àrea que encapçala «s’ha convertit durant aquest mandat en una àrea inversora». Això demostra, segons Gomar, que és una temàtica que «», cosa que assegura que serà una política de continuïtat.El programa beneficiarà 147 municipis de la demarcació de Barcelona, que han formulat 256 peticions (149 corresponents a energia fotovoltaica, 63 d’enllumenat públic, i 44 de calderes de biomassa).La majoria de projectes s’executaran al llarg de 2023, tot i que n’hi ha una part que ja s’estan executant aquest 2022 i d’altres no ho faran fins al 2024.