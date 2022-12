El Baix Montseny es bolca per «La Marató»

Enlairada de fanalets a Santa Maria de Palautordera

La nit dels somnis que des de fa sis anys organitza Esquerra Republicana de Santa Maria de Palautordera Foto: Jordi Purtí

Breda amb La Marató

Caminada Popular del Centre Excursionista de Breda per La Marató Foto: CEB

La Marató batega a Vallgorguina

Anem a buscar tions, una de les activitats organitzades a Vallgorguina per recaptar diners Foto: Discovery Barcelona

Ja fa dies que diverses entitats delestan organitzant activitats per recaptar fons perdeTV3Catalunya Ràdio que enguany es dedica a les malalties cardiovasculars. En qualsevol cas, aquest cap de setmana del 17 i 18 de desembre hi haurà la majoria d'actes que as'aglutinen des del col·lectiu Els 08470 D'aquesta manera s'han preparat més d'unaque es concentraran majoritàriament a la plaça de la Vila. Teatre, caminada popular, cinema en versió original, dinar solidari, quina, esports diversos, plantada de gegants, rifes, actuacions musicals, balls i conferències relacionades amb les malalties cardiovasculars.Però a Sant Celoni sempre hi destaca una activitat que és endevinar el, enguany Fort i Batega, que durant tota aquesta setmana s'han anat engreixant a base de pinso i que cada dia, fins diumenge 18 de desembre, es poden veure exposats al Mercat Municipal. Cada vegada que se sent el gong de la campana vol dir que algú ha comprat un tiquet per col·laborar amb La Marató de TV3 i, si s'atina en el pes dels galls, se'ls podrà endur a casa.Els 08470 es caracteritzen per ser un dels col·lectius que més recapten. De fet l'any passat, tot i ser una edicioó marcada per la Covid-19, van recaptar un total de 26.025 euros, consolidant-se com la tercera millor aportació des del 2010 Esquerra Republicana de Santa Maria de Palautordera organitza el dia 17 de desembre la sisena edició d', una activitat familiar gratuïta que també podreu enlairar els vostres desitjos, i prendre brou (caldo) ben calentó mentre col·laborem amb La Marató de TV3 i enlluernar el cel d'il·lusions.També aquest dissabte 17 de desembre segona edició del: artesans, romans, pastors, safareig, anunciació... Més de 100 actuants i 15 empreses col·laboradores. Ho organitza Gitanes Palautordera.I el dia 20 de desembre a l'escola Matagallsdels infants de l'escola (des de P3 fins a 6è) per a tota la comunitat educativa (mares, pares, avis, tiets, tutors,...) i pels veïns del municipi. Activitat oberta.A altres municipis del Baix Montseny aquest diumenge vinent també s'han organitzat activitats solidàries. És el cas deque ha organitzat una gimcana amb patins, una parada de l'Associació de Donants de Sang de Breda, cafè solidari amb Juntsxbreda, Country solidari, música amb el grup P60 del Taller de Música de Breda i Fes que el cor bategui amb el pubbillatge de Breda, una classe de zumba, tallersa de manualitats i circuit d'agilitat.En dies anteriors s'ha fet una, partits de futbol femení en categories infantils, cadet i veteranes, partits de futbol de categories inferiors i un derbi de penyes: La Penya Blanc Blava i la Penya Barcelonista. També es va sortejar marxandatge del FC Barcelona, RCD Espanyol i la UE Breda.Entre els sis presentadors de La Marató d'enguany hi ha dos baixmontsenyencs: Eloi Vila i Quim Masferrer També fa dies que s'estan recaptant diners solidaris amb La Marató com anar aamb la participació de més de 300 persones, les paneres solidàries o el berenar de Patins Vallgorguina.Per aquest dissabte 17 de desembre s'ha previst loa Fira Nadalenca de l'A, el campìonat de petanca i sorteig d'una panera solidària que organitza, a la plaça de la Vila.Per diumenge 18 de desembre hi haurà el concert de l'a la Sala d'Esxposicions.