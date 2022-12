Arbúcies dona la benvinguda a les festes de Nadal amb la Fira del Tió aquest cap de setmana

El cap de setmana del 3 i 4 de desembre,celebrarà una nova edició del a. Una festa que donarà el tret de sortida a les festes de nadalenques.Durant tot el cap de setmana es podrà passejar pelamb parades d'artesans i d'articles de regal; visitar el jardí màgic de tions; participar a la gimcana organitzada des del comerç, o gaudir dels diferents tallers que hi haurà per a la mainada, com el de confeccionar un tió amb l'ajuda del mestre tioner, el taller per fer el pal per fer cagar el tió o bé els tallers amb el títol, per descobrir aquesta festa amb la vista, el tacte, l'olfacte, el gust i l’oïda.L'espectacle d'del dissabte a la tarda serà l'acte central de la fira, que tindrà com a protagonista un gran tió, que ve per avisar a tots els nens i nenes que ja és hora de despertar els petits tions que fa tot l'any que dormen! I, tot seguit, es farà cagar el tió gegant, que ensenyarà a tots els nens i les nenes com ho han de fer perquè el dia 24 de desembre tots els tions caguin molt.A banda, durant tot el cap de setmana es podrà gaudir de diferents espectacles familiars, ja que durant el dissabte al matí amb l'espectacle itineranti, a les 12 del migdia, hi haurà l'animació familiar! Les activitats seguiran diumenge al matí amb el mercat setmanal al carrer, el taller de decoració de galetes i l’espectacle A. Trobareu tota la informació del programa del a Fira del Tió aquí: https://www.visitarbucies.com/ca/activitats-i-esdeveniments/fires-i-festes/fira-del-tio-2022.html a l'Instagram @arbucies.montseny.