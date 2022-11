La multinacional farmacèutica Sanofi invertirà més de 15 milions d'euros a Riells i Viabrea en tres anys

Situada al peu de la carretera C-35, la planta que la farmacèutica té a Riells i Viabrea és un centre estratègic per a la multinacional francesa. Ho proven els 26 MEUR d'inversió que la companyia hi ha destinat en els darrers quatre anys, als quals ara se n'hi sumaran 15 més entre el 2023 i el 2025.

La planta de Riells i Viabrea està especialitzada en produir formes sòlides -comprimits i càpsules- per tractar patologies del sistema nerviós central, cardiovasculars, tiroides, antimalària, teràpia biliar i infeccions bacterianes. De fet, alguns dels medicaments que surten del centre de la Selva, i que es distribueixen arreu del món, es consideren "essencials" per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Les noves inversions que Sanofi farà a la planta, i que s'han anunciat durant l'acte de celebració del 50è aniversari, permetran optimitzar i modernitzar equipaments, incrementar la capacitat de producció del centre, potenciar la digitalització dels diferents processos i impulsar millores mediambientals. "Riells és un centre de referència per a Sanofi, i ens en sentim molt orgullosos", destaca la directora del centre.

"Gràcies a les inversions que hem fet aquests últims anys, i a les que impulsarem a partir d'ara, volem accelerar l'adaptació de la planta als reptes i oportunitats tant del present com del futur", explica Audrey Lasserre. "Sobretot, ens focalitzarem a augmentar la nostra capacitat productiva i en millorar, simplificar i digitalitzar processos, amb la finalitat de ser més competitius a nivell internacional", afegeix la directora.

72 milions de capses de medicaments anuals produïts a Sanofi Foto: Xavier Pi / ACN

72 milions de caixes

Actualment, la planta que Sanofi té a les comarques gironines produeix, que engloben fins aper tractar més d'una vintena de patologies. Traslladat en comprimits, cada any des d'aquest centre de producció en surten "fins a quatre bilions d'unitats galèniques", precisa Audrey Lasserre.

Amb les noves inversions, l'objectiu és que la planta de Sanofi a Riells i Viabrea creixi un 10% en capacitat productiva. "És a dir, incrementarem les xifres actuals amb 300 milions més de comprimits anuals", concreta la directora. En paral·lel, Lasserre també avança que el centre avançarà cap a la sostenibilitat, perquè s'instal·laran plaques solars a les teulades de diferents edificis del complex (que ocupa 66.800 metres quadrats).

La planta de Sanofi a Riells i Viabrea té una clara vocació exterior. Perquè de fet, el 94% de la seva producció s'exporta a més de 120 mercats d'arreu del món (el 80% a Europa i el 20% restant, a països emergents)

Hub digital mundial

Per commemorar el 50è aniversari de la planta, directius de la farmacèutica han visitat les instal·lacions acompanyats de representants de la Generalitat, el govern espanyol, l'ambaixada francesa i autoritats locals. Després, s'ha descobert una placa commemorativa.

La directora general de Sanofi a Espanya, Margarita López-Acosta, destaca que per a la multinacional farmacèutica és "un orgull" commemorar l'efemèride, perquè la planta de Riells i Viabrea és "una mostra més del nostre compromís per perseguir el poder de la ciència, no només des de la perspectiva de la investigació i el desenvolupament de molècules innovadores, sinó també des de la producció de medicaments; molts d'ells essencials, segons l'OMS".

López-Acosta també ha refermat l'aposta de Sanofi per Catalunya i l'Estat recordant que, a més del centre de producció de Riells i Viabrea, la farmacèutica va escollir Barcelona per inaugurar-hi el seu "hub digital mundial" l'any 2016. "És important mantenir i reforçar aquest compromís per garantir i accelerar l'accés dels pacients a les innovacions terapèutiques que aportem", ha subratllat la directora general.

Durant l'acte, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha destacat "l'excel·lència" de Sanofi a l'hora de proveir medicaments essencials i ha recordat la importància que té "el sector de les ciències de la vida" a Catalunya. "Representa el 8,7% del seu PIB i dona feina a més de 250.000 persones", ha subratllat el secretari, destacant la voluntat del país per "atraure inversions".

Per la seva banda, la delegada de l'Estat a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha posat en relleu l'aposta per a la investigació que fa Sanofi, "per progressar en avenços a la salut i millorar la qualitat de vida de les persones". Gay també ha recordat que, precisament, ara fa pocs dies la multinacional francesa ha rebut l'aval d'Europa per comercialitzar la seva vacuna contra la covid-19 i ha felicitat la companyia.

Presència a 100 països

La multinacional biofarmacèutica francesa té presència a un. Abasta des de la prevenció de malalties fins al seu tractament, oferint vacunes i medicaments per a malalties rares, l'esclerosi múltiple, l'oncologia, la immunologia, les malalties cardiovasculars, la diabetis i la cura personal.

Arreu del món, té 73 centres de producció i la seva plantilla està formada per més de 100.000 treballadors. Actualment, Sanofi té en marxa 80 estudis clínics i l'any passat va facturar 37.761 MEUR.