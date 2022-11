El Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes de Sant Celoni tancat per vaga del personal

Les persones abonades aldeaquest dijous 24 de novembre no podran utilitzar la instal·lació espoirtiva ja que el personal s'ha afegit a laarreu de Catalunya i porten a terme una aturada de 24 hores. En el cas de Sant Celoni és el personal d', empresa que gestiona el centre.Fonts del personal han assenyalat aque hi ha hagut usuaris que s'han acostat al centre per donar-los suport i que han entès perfectament els motius de la protesta d'aquest dijous. "Durant la pandèmia de la Covid-19 van estar al nostre costat i ara també", han manifestat. La vaga ha començat a dos quarts de set del matí. Tal com es va informar, la vaga està convocada pels sindicats majoritaris Comissions Obres i UGT, i la justifiquen "per una les instal·lacions esportives". En aquest sentit, els treballadors estan intentant negociar un conveni perquè fa 3 anys que no els apugen el sou, però la patronal no vol negociar.Aquesta és la primera vegada que es convoca una aturada d'aquestes característiques i afecta en el global de Catalunya a més de 10.000 persones empleades de centres esportius i a la. Les demandes passen per un augment salarial del 10,5% escalonat en els propers tres anys. Els treballadors volen una negociació amb la patronal perquè ambdues parts hi surtin guanyant i que també es valori la feina que fa el personal de les instal·lacions esportives. Per avui mateix està convocada unaa les cinc de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona.