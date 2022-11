Creix el nombre d'instal·lacions fotovoltaiques a Vallgorguina

Durant aquest any 2022 l'de particulars aestà essent molt significatiu, segons ha informat l'Ajuntament del municipi. Els motius són l'aposta per fonts d'energia alternatives, l'augment del preu de l'electricitat i els avantatges fiscals que ofereix el consistori (com la bonificació del 50% durant 3 anys de l'IBI), són alguns dels factors que hi ha tingut a veure, es remarca des de fonts municipals.Si bé l'increment entre els anys 2020 i el 2021 va ser pràcticament inapreciable passant de 12 a 16 instal·lacions fotovoltaiques, aquest any 2022 s'ha fet unen aquest tipus d'energia arribant ja a lesD’altra banda, recentment l'Ajuntament de Vallgorguina ha aprovat, inicialment, el projecte per a la instal·lació solar fotovoltaica perde 10 Kw sobre l'Escola Bressol l'Avet Blau de Vallgorguina amb un pressupost d'execució per contracte de 32.240,85 euros, (IVA no inclòs).