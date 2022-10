El Club Ciclista Sant Celoni completa l'Oncobike 2022 amb dos equips

Aquest passat disabte 15 d'octubre elva participar a la cursa solidàriaamb dos equips, eli el. A més de solidari, es tracta d'un repte esportiu dirigit als amants de la bicicleta de muntanya que organitza laal municipi de, com a centre neuràlgic.Cada equip consta dei els participants han de recórrer 200 quilòmetres en bicicleta de muntanya dividits enper camins i pistes en un entorn ideal per a la pràctica de l'esport. Els membres de l'equip poden fer relleus però sempre, com a mínim, n'hi ha d'haver dos en ruta.Per participar-hi a part de la inscripció cal fer una aportació mìnima per equip de 500 euros. Gracies a la col·laboració d'empreses com Salicru, Vulcabar, supermercat Ca l'Arenas i de totes aquelles persones anònimes i el Club Ciclista Sant Celoni que han fet donacions han recollit prop deLa cursa va començar a les 8 del matí i amb dificultats diverses. D'aquesta manera, la primera etapa va ser circular i molt ràpida amb una pujada llarga per pista per després entrar a un laberint de corriols. La segona etapa s'endinsava a la Vall del Llémena fins al poble de. La tercera, després d'algunes pujades i moltes pedres portava els corredors aon hi ha el dinar. Mentre alguns ciclistes dinen altres feien la temible quarta etapa, amb duresa de pujada i de baixada, compensada pel paisatge de la zona.En les tres etapes següents els ciclistes comencen a notar el cansament a les cames però el caire solidari de la prova manté intacta la motivació i el bon ambient entre els equips. La darrera etapa atrapa els equips de nits ni cal encendre focus i els equips la fan plegats per celebrar que handesprés de dotze hores i amb ganes de repetir l'experiència l'any vinent on esport i solidaritat van lligats.