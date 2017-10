Rivera demana fermesa a Rajoy: «Seria inadmissible que miréssim cap a una altra banda»

En la línia del que ha defensat aquest dimecres al matí, el president de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat fermesa al govern espanyol per aturar "el cop a la democràcia" que considera que ha practicat el sobiranisme. "Seria inadmissible que miréssim cap a una altra banda", ha afirmat Rivera. El líder de Ciutadans, que ha citat el rei Felip VI, ha instat l'executiu de Mariano Rajoy a "defensar la Constitució" per preservar la "dignitat" dels espanyols.Rivera ha reclamat a les forces constitucionalistes que es "posin en marxa". "Saben qui s'enfadarà si no apliquem la Constitució? El poble espanyol", ha afirmat el cap de files de la formació taronja. "Defensin els catalans que no són nacionalistes", ha insistit a Rajoy. Rivera també ha utilitzat el català per afirmar, irònicament, que els catalans podran votar. "Votarem, però votarem per fer fora Puigdemont", ha expressat.El líder de Ciutadans també ha negat qualsevol possibilitat d'acudir a una mediació internacional per atendre la petició de l'independentisme. Dirigint-se al líder de Podem, Pablo Iglesias, Rivera ha subratllat que no té "cap problema en compartir amb Felipe González o José María Aznar diagnòstics i solucions".

