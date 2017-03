| 4 comentaris Pep Martí

01/01/1970

L'historiador i analista considera que el judici pel cas Palau, que implica CDC per possible finançament irregular, mostra el deteriorament d’una de les parets mestra del sistema de partits català | "Amb el cas Pujol, els qui vam defensar el que ell representava ens vam sentir desautoritzats", afirma | Avisa que "mentre el procés no tingui un desenllaç democràtic, l'eix nacional continuarà sent prioritari"