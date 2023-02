Una família de Tarragona, a punt de perdre la vida per intoxicació aquesta nit

Tres persones han resultat ferides per unaal seu domicili a. Els fets han tingut lloc al voltant de la tres de la matinada al número 22 del carrer Tortosa, al barri de. El 112 ha rebut una trucada de la família resident en aquest habitatge informant que no es trobaven bé.En arribar al lloc, els sanitaris del(SEM), que ha mobilitzat quatre unitats, han comprovat que les tres persones afectades havien inhalat monòxid de carboni procedent d'un braser. Han procedit a obrir les finestres per ventilar l'habitatge i han demanat la presència delsEls afectats han estat traslladats a l'de Tarragona en estat menys greu, mentre que els Bombers han revisat els valors de monòxid de carboni i han retornat al parc en comprovar que la situació s'havia normalitzat.